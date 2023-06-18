Роберто МАНЧИНИ: «Наша любимая расстановка – 4-3-3. Должны сыграть хорошо»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о предстоящем матче за 3-е место Лиги наций против команды Нидерландов:

«По-прежнему убежден, что мы располагаем всем необходимым, чтобы пробиться на чемпионат мира 2026 года и выиграть его.

Наша любимая расстановка – 4-3-3. В первом тайме против Испании мы играли хорошо, но во втором сдали физически. Наши футболисты привыкли ко всем игровым схемам, но завтра мы вернемся к 4-3-3. Это матч международного уровня против сильной команды. Мы должны сыграть хорошо и постараться победить, пусть даже на кону не стоит трофей.

На групповом этапе за нас выступали молодые игроки, многих из которых до этого вы просто не знали. Сейчас часть из них мы отпустили в юношеские и молодежную сборные. Кроме того, перед полуфиналом мы потеряли Бастони. Так что определенные проблемы у нас есть».