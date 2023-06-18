Стали известны финалисты травяных турниров в Хертогенбосе и Штутгарте

17 июня состоялись полуфинальные матчи на травяных турнирах серии АТР 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) и в Штутгарте (Германия).

В матче за титул на соревнованиях в Нидерландах сойдутся Джордан Томпсон и Талон Грикспор. Австралиец в 1/2 финала обыграл Ринки Хидзикату, а голландец одолел Эмиля Руусувуори.

В финале турнира в Германии немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Немец в полуфинале выиграл у Хуберта Хуркача, а представитель США обыграл Мартона Фучовича.

АТР 250 Хертогенбос. 1/2 финала

Джордан Томпсон – Ринки Хидзиката – 7:6 (7:5), 6:3

Талон Грикспор [6] – Эмиль Руусувуори – 6:4, 7:5

АТР 250 Штутгарт. 1/2 финала

Ян-Леннард Штруфф – Хуберт Хуркач [4] – 3:6, 6:3, 6:3

Фрэнсис Тиафо [3] – Мартон Фучович – 6:3, 7:6 (13:11)