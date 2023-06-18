Стали известны финалисты травяных турниров в Хертогенбосе и Штутгарте
В Нидерландах Томпсон сыграет против Грикспора, а в Германии Штруфф встретится с Тиафо
17 июня состоялись полуфинальные матчи на травяных турнирах серии АТР 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) и в Штутгарте (Германия).
В матче за титул на соревнованиях в Нидерландах сойдутся Джордан Томпсон и Талон Грикспор. Австралиец в 1/2 финала обыграл Ринки Хидзикату, а голландец одолел Эмиля Руусувуори.
В финале турнира в Германии немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Немец в полуфинале выиграл у Хуберта Хуркача, а представитель США обыграл Мартона Фучовича.
АТР 250 Хертогенбос. 1/2 финала
Джордан Томпсон – Ринки Хидзиката – 7:6 (7:5), 6:3
Талон Грикспор [6] – Эмиль Руусувуори – 6:4, 7:5
АТР 250 Штутгарт. 1/2 финала
Ян-Леннард Штруфф – Хуберт Хуркач [4] – 3:6, 6:3, 6:3
Фрэнсис Тиафо [3] – Мартон Фучович – 6:3, 7:6 (13:11)
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