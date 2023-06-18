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ATP
18 июня 2023, 04:48 |
74
0

Стали известны финалисты травяных турниров в Хертогенбосе и Штутгарте

В Нидерландах Томпсон сыграет против Грикспора, а в Германии Штруфф встретится с Тиафо

18 июня 2023, 04:48 |
74
0
Стали известны финалисты травяных турниров в Хертогенбосе и Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян-Леннард Штруфф

17 июня состоялись полуфинальные матчи на травяных турнирах серии АТР 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) и в Штутгарте (Германия).

В матче за титул на соревнованиях в Нидерландах сойдутся Джордан Томпсон и Талон Грикспор. Австралиец в 1/2 финала обыграл Ринки Хидзикату, а голландец одолел Эмиля Руусувуори.

В финале турнира в Германии немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Немец в полуфинале выиграл у Хуберта Хуркача, а представитель США обыграл Мартона Фучовича.

АТР 250 Хертогенбос. 1/2 финала

Джордан Томпсон Ринки Хидзиката – 7:6 (7:5), 6:3
Талон Грикспор [6] – Эмиль Руусувуори – 6:4, 7:5

АТР 250 Штутгарт. 1/2 финала

Ян-Леннард Штруфф Хуберт Хуркач [4] – 3:6, 6:3, 6:3
Фрэнсис Тиафо [3] – Мартон Фучович – 6:3, 7:6 (13:11)

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Таллон Грикспор Джордан Томпсон (теннисист) Ринки Хидзиката Эмиль Руусувуори Ян-Леннард Штруфф Хуберт Хуркач Фрэнсис Тиафо Мартон Фучович ATP Хертогенбос ATP Штутгарт
Источник Sport.ua
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