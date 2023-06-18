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  4. КУМАН: «Мы хотим пробиться на Евро-2024, поэтому нужно многое отработать»
Лига наций
18 июня 2023, 04:29 | Обновлено 18 июня 2023, 04:47
72
0

КУМАН: «Мы хотим пробиться на Евро-2024, поэтому нужно многое отработать»

Главный тренер сборной Нидерландов – о матче за 3-е место Лиги наций против Италии

18 июня 2023, 04:29 | Обновлено 18 июня 2023, 04:47
72
0
КУМАН: «Мы хотим пробиться на Евро-2024, поэтому нужно многое отработать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о предстоящем матче за 3-е место Лиги наций против Италии:

«Мы хотим пробиться на Евро-2024, поэтому, когда мы собираемся вместе, нужно многое отработать. Завтра постараемся сыграть с той же энергией, что и в полуфинале.

В прошлую среду какие-то моменты нам удались. Нужно продолжать в таком же духе, только при этом совершать меньше ошибок. Два мяча мы пропустили с игры, значит, наша защита была не на высоте. Такого быть не должно. Мы это уже обсудили.

Это национальная команда. В каждом матче нужно выкладываться полностью и стараться добиться наилучшего результата. Также необходимо концентрироваться на собственной игре, ведь на основе увиденного я буду вызывать в команду перед отборочными матчами в сентябре».

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Источник УЕФА
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