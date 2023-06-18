КУМАН: «Мы хотим пробиться на Евро-2024, поэтому нужно многое отработать»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о предстоящем матче за 3-е место Лиги наций против Италии:

«Мы хотим пробиться на Евро-2024, поэтому, когда мы собираемся вместе, нужно многое отработать. Завтра постараемся сыграть с той же энергией, что и в полуфинале.

В прошлую среду какие-то моменты нам удались. Нужно продолжать в таком же духе, только при этом совершать меньше ошибок. Два мяча мы пропустили с игры, значит, наша защита была не на высоте. Такого быть не должно. Мы это уже обсудили.

Это национальная команда. В каждом матче нужно выкладываться полностью и стараться добиться наилучшего результата. Также необходимо концентрироваться на собственной игре, ведь на основе увиденного я буду вызывать в команду перед отборочными матчами в сентябре».