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Лига наций
18 июня 2023, 03:53 |
62
0

Луис де ла ФУЭНТЕ: Постараемся не доводить дело до дополнительного времени

Главный тренер сборной Испании – о финале Лиги наций против Хорватии

18 июня 2023, 03:53 |
62
0
Луис де ла ФУЭНТЕ: Постараемся не доводить дело до дополнительного времени
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями перед предстоящим финальным матчем Лиги наций против Хорватии:

«Мы обсудили все возможные сценарии. Если получится, то мы хотим одержать победу в основное время.

У хорватов больше опыта игры в дополнительное время, но это футбол. Если вы выходите в финал, то опыт имеет значение.

Нужно обладать сильной психологией, выносливость тоже имеет значение, но главное – это ясная голова и холодный рассудок.

Мы постараемся не доводить дело до дополнительного времени, но если это случится, то я считаю, что моя команда в хорошей форме и сможет справиться с этим».

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Источник УЕФА
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