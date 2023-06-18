Луис де ла ФУЭНТЕ: Постараемся не доводить дело до дополнительного времени

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями перед предстоящим финальным матчем Лиги наций против Хорватии:

«Мы обсудили все возможные сценарии. Если получится, то мы хотим одержать победу в основное время.

У хорватов больше опыта игры в дополнительное время, но это футбол. Если вы выходите в финал, то опыт имеет значение.

Нужно обладать сильной психологией, выносливость тоже имеет значение, но главное – это ясная голова и холодный рассудок.

Мы постараемся не доводить дело до дополнительного времени, но если это случится, то я считаю, что моя команда в хорошей форме и сможет справиться с этим».