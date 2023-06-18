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WTA
18 июня 2023, 03:45 |
49
0

Определены финалистки травяных соревнований в Хертогенбосе и Ноттингеме

В Нидерландах все «нейтрально», в Великобритании – по-домашнему

18 июня 2023, 03:45 |
49
0
Определены финалистки травяных соревнований в Хертогенбосе и Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоди Баррейдж

17 июня состоялись полуфинальные матчи на травяных турнирах серии WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) и Ноттингеме (Великобритания).

На соревнованиях в Нидерландах трофей разыграют «нейтральные» теннисистки: Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Кудерметова в 1/2 финала обыграла Викторию Кужмову, а Александрова – Александру Саснович.

В Великобритании будет домашний финал. В матче за трофей сойдутся Джоди Баррейдж и Кэти Бултер. Джоди в полуфинале выиграла у Ализе Корне, а Кэти – у Хезер Уотсон.

WTA 250 Хертогенбос. 1/2 финала

Вероника Кудерметова [1] – Виктория Кужмова – 6:3, 6:2
Екатерина Александрова [4] – Александра Саснович [7] – 6:1, 7:6 (7:1)

WTA 250 Ноттингем. 1/2 финала

Ализе Корне – Джоди Баррейдж – 5:7, 5:7
Хизер Уотсон – Кэти Бултер – 4:6, 5:7

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Виктория Кужмова Джоди Баррейдж Хезер Уотсон Ализе Корне Кэти Бултер Вероника Кудерметова Екатерина Александрова Александра Саснович WTA Ноттингем WTA Хертогенбос
Источник Sport.ua
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