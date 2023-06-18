Определены финалистки травяных соревнований в Хертогенбосе и Ноттингеме

17 июня состоялись полуфинальные матчи на травяных турнирах серии WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) и Ноттингеме (Великобритания).

На соревнованиях в Нидерландах трофей разыграют «нейтральные» теннисистки: Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Кудерметова в 1/2 финала обыграла Викторию Кужмову, а Александрова – Александру Саснович.

В Великобритании будет домашний финал. В матче за трофей сойдутся Джоди Баррейдж и Кэти Бултер. Джоди в полуфинале выиграла у Ализе Корне, а Кэти – у Хезер Уотсон.

WTA 250 Хертогенбос. 1/2 финала

Вероника Кудерметова [1] – Виктория Кужмова – 6:3, 6:2

Екатерина Александрова [4] – Александра Саснович [7] – 6:1, 7:6 (7:1)

WTA 250 Ноттингем. 1/2 финала

Ализе Корне – Джоди Баррейдж – 5:7, 5:7

Хизер Уотсон – Кэти Бултер – 4:6, 5:7