Златко ДАЛИЧ: «Я оптимист. Жду около 30 тысяч хорватских болельщиков»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мыслями перед предстоящим финальным матчем Лиги наций против Испании:

«Все здоровы и готовы к игре, нас ждет грандиозный матч. Мы еще проанализируем соперника и посмотрим, будем ли мы что-то менять в своей игре. Хотим насладиться футболом и получить удовольствие от финала. Сделаем все ради победы и посмотрим, хватит ли этого для завоевания трофея.

Мы будем готовы, если матч перейдет в дополнительное время. У нас есть игроки на скамейке запасных, которым не терпится выйти на поле. Из последних семи матчей с дополнительным временем мы выиграли шесть, и это подчеркивает силу нашего характера.

Это достойный и важный турнир. Нашей целью был выход в финальную стадию, и теперь мы в шаге от трофея. Сделаем все возможное, чтобы его совершить.

Мы очень хорошо знаем Испанию. Она любит владеть мячом, у нее индивидуально сильные футболисты и отличный стиль игры. Они быстры, и вообще это топ-команда. Мы играли против Испании на Евро-2020 в Копенгагене, где проиграли в дополнительное время. Но мы достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами, и постараемся показать это на поле.

Шансы 50 на 50, это топ-матч. У обеих команд, вероятно, будет другой подход к игре по сравнению с полуфиналами. Скажу своим ребятам, чтобы они получили удовольствие от финала и попытались добиться чего-то большего, отталкиваясь от этого.

Мы должны быть еще сильнее, чем в последнем матче, ведь нам противостоит грозный соперник. У Испании молодая команда, которая играет в фантастический футбол. Но я оптимист, и если на твоей стороне солидная поддержка трибун, как у нас, то ты должен сыграть на максимальном уровне.

Ожидаю еще большей поддержки, чем в последнем матче. Жду около 30 тысяч хорватских болельщиков. Мы хотим порадовать их хорошим матчем, чтобы страна могла гордиться собой».