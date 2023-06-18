СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июня

В воскресенье, 18 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Нидерланды – Италия

2.28 – 3.64 – 2.99

21:45 Хорватия – Испания

3.96 – 3.52 – 2.09

ТЕННИС

13:00 Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова

1.76 – 1.98

14:30 Димитар Кузманов – Виталий Сачко

1.64 – 2.21

ВОЛЕЙБОЛ

16:00 Франция (Ж) – Украина (Ж)

1.80 – 1.92

21:15 Северная Македония – Украина

4.22 – 1.20