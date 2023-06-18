Другие новости18 июня 2023, 01:35 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июня
Важные события во всех видах спорта
18 июня 2023, 01:35 |
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В воскресенье, 18 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Нидерланды – Италия
21:45 Хорватия – Испания
ТЕННИС
13:00 Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова
14:30 Димитар Кузманов – Виталий Сачко
ВОЛЕЙБОЛ
16:00 Франция (Ж) – Украина (Ж)
21:15 Северная Македония – Украина
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