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18 июня 2023, 01:35 |
29
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июня

Важные события во всех видах спорта

18 июня 2023, 01:35 |
29
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Нидерланды – Италия

Favbet 2.28 – 3.64 – 2.99

21:45 Хорватия – Испания

Favbet 3.96 – 3.52 – 2.09

ТЕННИС

13:00 Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова

Favbet 1.76 – 1.98

14:30 Димитар Кузманов – Виталий Сачко

Favbet 1.64 – 2.21

ВОЛЕЙБОЛ

16:00 Франция (Ж) – Украина (Ж)

Favbet 1.80 – 1.92

21:15 Северная Македония – Украина

Favbet 4.22 – 1.20

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Источник Sport.ua
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