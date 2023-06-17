Успешный старт в Илкли. Крутых впервые сыграл на травяном покрытии

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 182) успешно стартовал на травяном челленджере в Илкли (Великобритания).

В первом раунде квалификации украинец в трех сетах обыграл Рио Ногути (Япония, ATP 209) за 1 час и 50 минут.

ATP челленджер Илкли. Трава. Квалификация

Рио Ногути (Япония) – Алексей Крутых (Украина) – 4:6, 6:3, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

Крутых впервые в карьере провел матч на травяном покрытии.

В финале отбора Алексей встретится с победителем матча Шан Цзюньчэн – Стюарт Паркер.