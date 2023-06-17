ATP17 июня 2023, 20:54 |
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Успешный старт в Илкли. Крутых впервые сыграл на травяном покрытии
Алексей в трех сетах обыграл Рио Ногути в отборе к челленджеру в Великобритании
17 июня 2023, 20:54 |
249
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Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 182) успешно стартовал на травяном челленджере в Илкли (Великобритания).
В первом раунде квалификации украинец в трех сетах обыграл Рио Ногути (Япония, ATP 209) за 1 час и 50 минут.
ATP челленджер Илкли. Трава. Квалификация
Рио Ногути (Япония) – Алексей Крутых (Украина) – 4:6, 6:3, 3:6
Это была первая встреча теннисистов.
Крутых впервые в карьере провел матч на травяном покрытии.
В финале отбора Алексей встретится с победителем матча Шан Цзюньчэн – Стюарт Паркер.
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