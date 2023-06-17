Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: Зеленский должен обратить внимание на ситуацию Павелко

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко оценил ситуацию вокруг президента УАФ Андрея Павелко, которого суд отправил в СИЗО на 60 дней.

Кроме того, Демьяненко подтвердил, что Павелко хотели взять на поруки.

«Иначе как произволом и беззаконием арест руководителя украинского футбола назвать сложно. Дело «жуют» уже много лет, в нем нет даже экспертиз. В ней есть заключение антикоррупционного органа об отсутствии вины Павелко. Поэтому, чтобы понять, что происходит на самом деле, достаточно включить простую логику. Суд в Киеве рассматривает дело почти восемь месяцев и не видит никаких законных оснований для применения такой меры пресечения, как арест. Но только документы передают во Львов — арест появляется на следующий же день. В первые дни полномасштабного вторжения в Украину рашисты мечтали вернуть сюда преступную власть Януковича. К счастью, у них это не получилось, но, похоже, кое-что им удалось. И это кое-что — возвращение судебного беззакония».

По его словам, выступить поручителями Андрея Павелко был готов он лично, а также, среди прочих, Олег Блохин, Игорь Беланов, Руслан Ротань, Екатерина Монзуль, Олег Протасов, Дмитрий Кубряк, руководитель БФ «Трибуна героев» Тихон Амосов.

«Но судья даже не предоставила нам права выступить. Ей было совершенно неважно услышать наше мнение, позиции, гарантии».

«И как только нам удалось успешно завершить соревнования, во что мало кто верил, суд выписывает инициатору возобновления футбольной жизни в стране двухмесячный арест ни за что. И это человеку публичному, который ежедневно в Доме футбола, не сбежал за границу, как некоторые депутаты и чиновники, и который вместе со всем футбольным сообществом ежедневно помогает военным».

«Считаю, что Президент Украины Владимир Зеленский, с которым мы неоднократно встречались на разных футбольных мероприятиях, должен обратить внимание на эту вопиющую ситуацию. В качестве гаранта Конституции и соблюдения прав граждан Украины. Точно знаю только одно – что это испытание сделает нас только сильнее! И все будет хорошо. Украина победит», — сказал Демяненко.