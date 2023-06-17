Германия17 июня 2023, 17:11 |
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«Заигрывают с нашим игроком». Бавария недовольна Барселоной
Каталонцы хотят подписать Киммиха
17 июня 2023, 17:11 |
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Президент «Баварии» Херберт Хайнер не понимает, почему «Барселона» позволяет себе публично проявлять интерес к хавбеку Йозуа Киммиху.
Ранее тренер каталонцев Хави заявил, что хочет видеть игрока в своей команде.
«Я не понимаю, почему «Барселона» позволяет себе открыто и агрессивно заигрывать с нашим игроком. Киммих – абсолютно ключевой игрок для нас. Он однозначно входит в наши планы», — сказал Хайнер.
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