Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В перерыве Ребров нам мало хорошего сказал»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко оценил победу 3:2 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии. Команда, уступая 0:2, выиграла 3:2.

«Результатом, конечно, довольны, потому что проигрывали 0:2. Но по игре много вопросов. Первый тайм – очень плохо. Однако молодцы, что собрались и переломили матч. Теперь нужно отдохнуть и переключаться на другой матч».

«Конечно, в перерыве Сергей Ребров мало нам хорошего сказал, но это подействовало. Хорошо, что так среагировали и изменили ход встречи».

«6 голов в двух матчах? Это хорошо, но пропускаем тоже много. Будем работать дальше», – сказал Ярмоленко.