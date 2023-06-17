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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В перерыве Ребров нам мало хорошего сказал»
Чемпионат Европы
17 июня 2023, 15:49 |
4000
1

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В перерыве Ребров нам мало хорошего сказал»

Капитан сборной оценил тяжелый матч отбора Евро-2024

17 июня 2023, 15:49 |
4000
1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В перерыве Ребров нам мало хорошего сказал»
УАФ. Андрей Ярмоленко

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко оценил победу 3:2 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии. Команда, уступая 0:2, выиграла 3:2.

«Результатом, конечно, довольны, потому что проигрывали 0:2. Но по игре много вопросов. Первый тайм – очень плохо. Однако молодцы, что собрались и переломили матч. Теперь нужно отдохнуть и переключаться на другой матч».

«Конечно, в перерыве Сергей Ребров мало нам хорошего сказал, но это подействовало. Хорошо, что так среагировали и изменили ход встречи».

«6 голов в двух матчах? Это хорошо, но пропускаем тоже много. Будем работать дальше», – сказал Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Северная Македония - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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Springfield
Сообщил что после первого тайма в  матче Уэльс - Армения  счёт 1:2.
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