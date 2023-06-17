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Украина. Премьер лига
17 июня 2023, 14:53 |
555
3

Шахтер определил лучшего игрока минувшего сезона

В голосовании победил Георгий Судаков

17 июня 2023, 14:53 |
555
3
Шахтер определил лучшего игрока минувшего сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгій Судаков

«Шахтер» по итогам голосования определил лучшего игрока минувшего сезона. Звание досталось полузащитнику Георгию Судакову, который опередил Анатолия Трубина, Тараса Степаненко и Артема Бондаренко.

20-летний Судаков провел больше всех матчей среди игроков команды - 39. Забил 5 голов и сделал 11 результативных передач.

В апреле Георгий продлил контракт с клубом до середины 2028 года.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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romanchik.8409
Заслужено.  Жора лучший бвл
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+5
pricolist
Можна погодитись. Швидко прогресую і цілком можливо, що від'їзд в Європу не змучить себе довго чекати.
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+2
Alexx
павелко однозначно 
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-3
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