Шахтер определил лучшего игрока минувшего сезона

«Шахтер» по итогам голосования определил лучшего игрока минувшего сезона. Звание досталось полузащитнику Георгию Судакову, который опередил Анатолия Трубина, Тараса Степаненко и Артема Бондаренко.

20-летний Судаков провел больше всех матчей среди игроков команды - 39. Забил 5 голов и сделал 11 результативных передач.

В апреле Георгий продлил контракт с клубом до середины 2028 года.