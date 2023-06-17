Украина. Премьер лига17 июня 2023, 14:53 |
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Шахтер определил лучшего игрока минувшего сезона
В голосовании победил Георгий Судаков
17 июня 2023, 14:53 |
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«Шахтер» по итогам голосования определил лучшего игрока минувшего сезона. Звание досталось полузащитнику Георгию Судакову, который опередил Анатолия Трубина, Тараса Степаненко и Артема Бондаренко.
20-летний Судаков провел больше всех матчей среди игроков команды - 39. Забил 5 голов и сделал 11 результативных передач.
В апреле Георгий продлил контракт с клубом до середины 2028 года.
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Комментарии 3
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Заслужено. Жора лучший бвл
Можна погодитись. Швидко прогресую і цілком можливо, що від'їзд в Європу не змучить себе довго чекати.
павелко однозначно
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