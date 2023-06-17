Англия17 июня 2023, 14:10 |
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Челси покупает форварда. Клуб активировал клаусулу в 35 миллионов
Николас Джексон станет очередным новичком Синих
17 июня 2023, 14:10 |
1632
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По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» активировал клаусулу в контракте форварда «Вильярреала» Николаса Джексона.
За 21-летнего игрока лондонский клуб отдаст 35 миллионов евро. На Джексона было еще три претендента, поэтому Синие оперативно активировали опцию выкупа.
Сообщается, что футболист получит уже традиционный для «Челси» длительный контракт – больше 5 лет.
Джексон в минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.
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