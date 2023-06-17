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  4. Челси покупает форварда. Клуб активировал клаусулу в 35 миллионов
Англия
17 июня 2023, 14:10 |
1632
1

Челси покупает форварда. Клуб активировал клаусулу в 35 миллионов

Николас Джексон станет очередным новичком Синих

17 июня 2023, 14:10 |
1632
1
Челси покупает форварда. Клуб активировал клаусулу в 35 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» активировал клаусулу в контракте форварда «Вильярреала» Николаса Джексона.

За 21-летнего игрока лондонский клуб отдаст 35 миллионов евро. На Джексона было еще три претендента, поэтому Синие оперативно активировали опцию выкупа.

Сообщается, что футболист получит уже традиционный для «Челси» длительный контракт – больше 5 лет.

Джексон в минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.

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Челси Вильярреал Николас Джексон трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
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