Челси покупает форварда. Клуб активировал клаусулу в 35 миллионов

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» активировал клаусулу в контракте форварда «Вильярреала» Николаса Джексона.

За 21-летнего игрока лондонский клуб отдаст 35 миллионов евро. На Джексона было еще три претендента, поэтому Синие оперативно активировали опцию выкупа.

Сообщается, что футболист получит уже традиционный для «Челси» длительный контракт – больше 5 лет.

Джексон в минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.