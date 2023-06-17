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Чемпионат Европы
17 июня 2023, 13:48 |
1935
6

Хавбек Северной Македонии: «Мы выглядели как Барселона против аматоров»

Энис Барди оценил поражение в матче против Украины

17 июня 2023, 13:48 |
1935
6
Хавбек Северной Македонии: «Мы выглядели как Барселона против аматоров»
sportmedia.mk. Энис Барди

Хавбек сборной Северной Македонии Энис Барди считает, что причиной поражения от Украины со счетом 2:3 стали психологические проблемы, ведь команда вела в два мяча.

«Мы должны изменить свой менталитет. Нам не хватает концентрации. Потеряли в одном моменте – и все провалилось. Нужно как следует разобрать свою игру, заняться критикой. Все из-за психологии».

«Мы 60 минут держали в бутылке классную сборную Украину. Час мы выглядели как «Барселона» против аматорской команды. А затем начались проблемы. Пропустили гол и посыпались», — считает Барди.

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Энис Барди Северная Македония - Украина сборная Украины по футболу Евро-2024
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Skillz
пофарбовані наманікюрені клоуни, які падали від будь якого дотику, після чого бігли всією командою до рефері показувати зламаний нігтик, тьфу бляя...
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+7
Alex T
Такая себе Барселона) трешку пропустила и красную 
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+7
Nick.Grabowski
Нічого Барселона, там ще будете грати з Італією та Англією. Буде можливість показати свою "барселону". 
Ответить
+6
Gargantua
надо будет в ответном матче снять все вопросы
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+2
Український Крим
Дуже втішає, що македонці так кажуть! Потрібно масово поширювати ці висловлювання в італійській пресі
Ответить
+1
GloryUkraine
Просто Україна тільки в другому таймі зрозуміла, що матч вже почався. 😁 
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0
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