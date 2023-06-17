Хавбек Северной Македонии: «Мы выглядели как Барселона против аматоров»
Энис Барди оценил поражение в матче против Украины
Хавбек сборной Северной Македонии Энис Барди считает, что причиной поражения от Украины со счетом 2:3 стали психологические проблемы, ведь команда вела в два мяча.
«Мы должны изменить свой менталитет. Нам не хватает концентрации. Потеряли в одном моменте – и все провалилось. Нужно как следует разобрать свою игру, заняться критикой. Все из-за психологии».
«Мы 60 минут держали в бутылке классную сборную Украину. Час мы выглядели как «Барселона» против аматорской команды. А затем начались проблемы. Пропустили гол и посыпались», — считает Барди.
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