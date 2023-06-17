Хавбек Северной Македонии: «Мы выглядели как Барселона против аматоров»

Хавбек сборной Северной Македонии Энис Барди считает, что причиной поражения от Украины со счетом 2:3 стали психологические проблемы, ведь команда вела в два мяча.

«Мы должны изменить свой менталитет. Нам не хватает концентрации. Потеряли в одном моменте – и все провалилось. Нужно как следует разобрать свою игру, заняться критикой. Все из-за психологии».

«Мы 60 минут держали в бутылке классную сборную Украину. Час мы выглядели как «Барселона» против аматорской команды. А затем начались проблемы. Пропустили гол и посыпались», — считает Барди.