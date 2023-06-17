Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нужно разобраться, почему Матвиенко допускает ошибки»

Экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич оценил игру защитника сборной Украины Николая Матвиенко, который допускал ошибки в последних матчах против Германии и Северной Македонии.

– Тренерский штаб видит, в какой форме находятся игроки и как они тренируются. Значит, у сборной Матвиенко пока нет достойной замены по позиции, и ему доверяют. Тренеры должны разобраться, почему он допускает результативные ошибки. Играть рукой при угловом – это недопустимая ошибка для игрока уровня Матвиенко.

Но Николай опытный футболист с хорошим пасом и позиционной игрой.