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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нужно разобраться, почему Матвиенко допускает ошибки»
Чемпионат Европы
17 июня 2023, 13:29 |
1074
3

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нужно разобраться, почему Матвиенко допускает ошибки»

Наставник считает, что у игрока нет замены в сборной

17 июня 2023, 13:29 |
1074
3
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нужно разобраться, почему Матвиенко допускает ошибки»
УАФ

Экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич оценил игру защитника сборной Украины Николая Матвиенко, который допускал ошибки в последних матчах против Германии и Северной Македонии.

– Тренерский штаб видит, в какой форме находятся игроки и как они тренируются. Значит, у сборной Матвиенко пока нет достойной замены по позиции, и ему доверяют. Тренеры должны разобраться, почему он допускает результативные ошибки. Играть рукой при угловом – это недопустимая ошибка для игрока уровня Матвиенко.

Но Николай опытный футболист с хорошим пасом и позиционной игрой.

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Николай Матвиенко сборная Украины по футболу Александр Хацкевич Евро-2024
Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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GloryUkraine
Тренером по-виховній роботі в збірну треба взяти Лужного. 😁
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+2
Олександр Зайченко
Та нема чого там розбирати,ще сопельки йому витирати,
Відправити його додому,нехай працює над помилками,в збірній мають бути найкращі...
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0
Lex Aries
Цікаво, Ребров і проти Мальти поставить Матвієнка? Цей волейболіст і проти Мальти може наплужити. Невже Сваток чи Кривцов гірші від нього?
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0
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