Константин АНДРИЮК: «Блохин и Демьяненко приехали брать Павелко на поруки»
Но президент УАФ проведет время в СИЗО
Журналист Константин Андриюк, который активно занимается освещением деятельности президента УАФ Андрея Павелко, рассказал о том, что легенды украинского футбола были готовы взять главу ассоциации на поруки.
В пятницу Павелко был отправлен в СИЗО на 60 дней.
«К Павелко во Львов приехали брать на поруки Олег Блохин, который неизвестно чем занимается в УАФ. Игорь Беланов, который неизвестно чем занимается. Этих людей нанял Павелко. Плюс Анатолий Демьяненко, первый вице-президент УАФ. И эти люди приехали во Львов, а юрист Павелко заявил, что они готовы взять его на поруки».
«Они потратили свое время, деньги, приехали, чтобы брать его на поруки. И это не первый раз они приходят к нему», – сказал Андриюк.
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От уявимо, гіпотетично, що Павелко пішов з посади. Який персонаж, тобто чия (від кого) креатура, прийде на вакантну посаду? В нас є порядні та чесні професіонали в сфері футбольного менеджменту?