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Украина. Премьер лига
17 июня 2023, 13:05 | Обновлено 17 июня 2023, 13:09
1608
5

Константин АНДРИЮК: «Блохин и Демьяненко приехали брать Павелко на поруки»

Но президент УАФ проведет время в СИЗО

17 июня 2023, 13:05 | Обновлено 17 июня 2023, 13:09
1608
5
Константин АНДРИЮК: «Блохин и Демьяненко приехали брать Павелко на поруки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Журналист Константин Андриюк, который активно занимается освещением деятельности президента УАФ Андрея Павелко, рассказал о том, что легенды украинского футбола были готовы взять главу ассоциации на поруки.

В пятницу Павелко был отправлен в СИЗО на 60 дней.

«К Павелко во Львов приехали брать на поруки Олег Блохин, который неизвестно чем занимается в УАФ. Игорь Беланов, который неизвестно чем занимается. Этих людей нанял Павелко. Плюс Анатолий Демьяненко, первый вице-президент УАФ. И эти люди приехали во Львов, а юрист Павелко заявил, что они готовы взять его на поруки».

«Они потратили свое время, деньги, приехали, чтобы брать его на поруки. И это не первый раз они приходят к нему», – сказал Андриюк.

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Андрей Павелко УАФ Константин Андриюк Олег Блохин Анатолий Демьяненко Игорь Беланов
Источник Новое время
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Комментарии 5
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Trollface
Треба, якось, визволяти господаря, який їх гарно прикормив.
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+8
Український Крим
Слідству потрібно ще цих "поручників" перевірити на причетність до зловживань
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+4
Aleksandr Vorobiov
Соучастники. Нужно их посадить, и тех кто гавкает в интервью. Тут и дыбилу ясно что они все повязаны.
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+2
Олександр Зайченко
Та повиганяти з УАФ тих зірок радянського футболу,то й ослу зрозуміло, що вони прийшли кармани набити за рахунок корупційних схем,адже народилися не в той час і не в тій країні де можна було підняти великі гроші.
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+1
Nick.Grabowski
А ким Андріюк пропонує замінити Павелко - людиною Ахметова, людиною Коломойського, Фірташа, Ярославського, Суркіса?
От уявимо, гіпотетично, що Павелко пішов з посади. Який персонаж, тобто чия (від кого) креатура, прийде на вакантну посаду? В нас є порядні та чесні професіонали в сфері футбольного менеджменту?
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-2
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