Константин АНДРИЮК: «Блохин и Демьяненко приехали брать Павелко на поруки»

Журналист Константин Андриюк, который активно занимается освещением деятельности президента УАФ Андрея Павелко, рассказал о том, что легенды украинского футбола были готовы взять главу ассоциации на поруки.

В пятницу Павелко был отправлен в СИЗО на 60 дней.

«К Павелко во Львов приехали брать на поруки Олег Блохин, который неизвестно чем занимается в УАФ. Игорь Беланов, который неизвестно чем занимается. Этих людей нанял Павелко. Плюс Анатолий Демьяненко, первый вице-президент УАФ. И эти люди приехали во Львов, а юрист Павелко заявил, что они готовы взять его на поруки».

«Они потратили свое время, деньги, приехали, чтобы брать его на поруки. И это не первый раз они приходят к нему», – сказал Андриюк.