Виталий Сачко – Томас Барриос Вера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Словакии
17 июня украинский теннисист Виталий Сачко (№266 ATP) продолжит борьбу на грунтовом челленджере в Братиславе.
В матче 1/2 финала украинец сразится против Томаса Барриоса Веры из Чили (№161 ATP). Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.
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Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель сразится против Алекса Молчана (№80 ATP) или Димитара Кузманова (№223 ATP).
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