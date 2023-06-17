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ATP
17 июня 2023, 12:12 | Обновлено 17 июня 2023, 12:36
138
0

Виталий Сачко – Томас Барриос Вера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Словакии

17 июня 2023, 12:12 | Обновлено 17 июня 2023, 12:36
138
0
Виталий Сачко – Томас Барриос Вера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Виталий Сачко

17 июня украинский теннисист Виталий Сачко (№266 ATP) продолжит борьбу на грунтовом челленджере в Братиславе.

В матче 1/2 финала украинец сразится против Томаса Барриоса Веры из Чили (№161 ATP). Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

В следующем раунде победитель сразится против Алекса Молчана (№80 ATP) или Димитара Кузманова (№223 ATP).

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Источник Sport.ua
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