Сколари возобновил тренерскую карьеру

Бразилец Луис Фелипе Сколари стал главным тренером клуба «Атлетико Минейро».

Сообщается, что с 74-летним специалистом подписан контракт, который будет действовать до декабря 2024 года.

Предыдущим клубом Сколари был бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Его он покинул во второй половине 2022 года, после чего объявил о завершении тренерской карьеры.

Напомним, Сколари в 2002 году вместе со сборной Бразилии выиграл чемпионат мира. На клубном уровне он среди прочего возглавлял «Челси», «Палмейрас», «Гремио» и «Крузейро».