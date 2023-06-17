Бразилия17 июня 2023, 11:37 | Обновлено 17 июня 2023, 12:21
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Сколари возобновил тренерскую карьеру
Специалист возглавил «Атлетико Минейро»
17 июня 2023, 11:37 | Обновлено 17 июня 2023, 12:21
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Бразилец Луис Фелипе Сколари стал главным тренером клуба «Атлетико Минейро».
Сообщается, что с 74-летним специалистом подписан контракт, который будет действовать до декабря 2024 года.
Предыдущим клубом Сколари был бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Его он покинул во второй половине 2022 года, после чего объявил о завершении тренерской карьеры.
Напомним, Сколари в 2002 году вместе со сборной Бразилии выиграл чемпионат мира. На клубном уровне он среди прочего возглавлял «Челси», «Палмейрас», «Гремио» и «Крузейро».
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