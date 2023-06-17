Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сколари возобновил тренерскую карьеру
Бразилия
17 июня 2023, 11:37 | Обновлено 17 июня 2023, 12:21
377
0

Сколари возобновил тренерскую карьеру

Специалист возглавил «Атлетико Минейро»

17 июня 2023, 11:37 | Обновлено 17 июня 2023, 12:21
377
0
Сколари возобновил тренерскую карьеру
ФК Атлетико Минейро. Луис Фелипе Сколари

Бразилец Луис Фелипе Сколари стал главным тренером клуба «Атлетико Минейро».

Сообщается, что с 74-летним специалистом подписан контракт, который будет действовать до декабря 2024 года.

Предыдущим клубом Сколари был бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Его он покинул во второй половине 2022 года, после чего объявил о завершении тренерской карьеры.

Напомним, Сколари в 2002 году вместе со сборной Бразилии выиграл чемпионат мира. На клубном уровне он среди прочего возглавлял «Челси», «Палмейрас», «Гремио» и «Крузейро».

По теме:
Педриньо достиг соглашения о продлении пребывания в Атлетико Минейро
В Шахтер не вернется. У Педриньо есть три варианта в Бразилии
Выкупать не будут. Атлетико Минейро хочет продлить аренду хавбека Шахтера
Луис Фелипе Сколари Атлетико Минейро
Источник ФК Атлетико Минейро
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
Футбол | 17 июня 2023, 07:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня

Важные события во всех видах спорта

Тренер сборной Северной Македонии: «Победа Украины не совсем заслуженная»
Футбол | 17 июня 2023, 10:38 6
Тренер сборной Северной Македонии: «Победа Украины не совсем заслуженная»
Тренер сборной Северной Македонии: «Победа Украины не совсем заслуженная»

Роберт Стояновский – о матче с командой Сергея Реброва

ВИДЕО. Пенальти в ворота Украины. Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной
Футбол | 16.06.2023, 22:21
ВИДЕО. Пенальти в ворота Украины. Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной
ВИДЕО. Пенальти в ворота Украины. Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Футбол | 17.06.2023, 01:47
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Александр ПЕТРАКОВ: «Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы Армении?»
Футбол | 17.06.2023, 03:34
Александр ПЕТРАКОВ: «Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы Армении?»
Александр ПЕТРАКОВ: «Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы Армении?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
15.06.2023, 12:00 2
Другие виды
ФЕДЕРЕР: «Когда Сампрас выиграл 14 титулов, мы думали, что это навсегда»
ФЕДЕРЕР: «Когда Сампрас выиграл 14 титулов, мы думали, что это навсегда»
16.06.2023, 18:02
Теннис
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
16.06.2023, 16:54 2
Теннис
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
17.06.2023, 00:23 3
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
16.06.2023, 14:20 48
Футбол
Известный велогонщик погиб после падения на Туре Швейцарии
Известный велогонщик погиб после падения на Туре Швейцарии
16.06.2023, 13:43
Другие виды
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня
16.06.2023, 23:59 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
16.06.2023, 06:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем