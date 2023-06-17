Без Снигур и Калининой. Стали известны участницы полуфиналов в Ноттингеме
Баррейдж сыграет с Корне, а Уостон встретится с Бултер
16 июня состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
Ализе Корне обыграла Элизабет Мандлик и теперь сыграет против Джоди Баррейдж, которая выиграла у Магдалены Френх.
Хезер Уостон оказалась сильнее Виктории Голубич. В еще одном четвертьфинальном поединке сошлись Хэрриет Дарт и Кэти Бултер. Игру закрыла за собой Кэти. Интересно, что в 1/8 финала Дарт обыграла первую ракетку Украины Ангелину Калинину, а Бултер выиграла у Дарьи Снигур.
WTA 250 Ноттингем. Четвертьфиналы
Верхняя часть турнирной сетки
Ализе Корне – Элизабет Мандлик – 6:3, 4:6, 6:3
Джоди Баррейдж – Магдалена Френх – 6:2, 3:6, 7:5
Нижняя часть турнирной сетки
Хезер Уотсон – Виктория Голубич – 7:6 (7:2), 7:5
Хэрриет Дарт – Кэти Бултер – 3:6, 5:7
WTA 250 Ноттингем. 1/2 финала
Ализе Корне – Джоди Баррейдж
Хизер Уотсон – Кэти Бултер
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