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WTA
17 июня 2023, 04:13 | Обновлено 17 июня 2023, 04:14
76
0

«Нейтральный» турнир. Определены полуфиналистки соревнований в Хертогенбосе

В финале, к сожалению, будет играть минимум одна теннисистка без флага

17 июня 2023, 04:13 | Обновлено 17 июня 2023, 04:14
76
0
«Нейтральный» турнир. Определены полуфиналистки соревнований в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Кужмова

16 июня состоялись полуфинальные матчи на травяного турнира серии WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

1-я сеяная турнира Вероника Кудерметова обыграла Селин Наф. В полуфинале соревнований она сыграет с Викторией Кузьмовой, которая выиграла у Эшлин Крюгер.

В полуфиналах в нижней части сетки Екатерина Александрова сыграет с Александрой Саснович. К сожалению, в финале будет играть минимум одна теннисистка без флага, а точнее «нейтральная»...

WTA 250 Хертогенбос. Четвертьфиналы

Нижняя часть турнирной сетки

Вероника Кудерметова [1] – Селин Наеф – 6:3, 6:2
Эшлин Крюгер – Виктория Кузьмова – 4:6, 4:6

Верхняя часть турнирной сетки

Эмина Бекташ – Екатерина Александрова [4] – 4:6, 4:6
Александра Саснович [7] – Людмила Самсонова [2] – 7:6 (7:4), 3:1 RET., Самсонова

WTA 250 Хертогенбос. 1/2 финала

Вероника Кудерметова [1] – Виктория Хрункачова
Екатерина Александрова [4] – Александр Саснович [7]

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WTA Хертогенбос Вероника Кудерметова Селин Наеф Эшлин Крюгер Виктория Кужмова Эмина Бекташ Екатерина Александрова Александра Саснович Людмила Самсонова
Источник Sport.ua
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