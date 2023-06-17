«Нейтральный» турнир. Определены полуфиналистки соревнований в Хертогенбосе

16 июня состоялись полуфинальные матчи на травяного турнира серии WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

1-я сеяная турнира Вероника Кудерметова обыграла Селин Наф. В полуфинале соревнований она сыграет с Викторией Кузьмовой, которая выиграла у Эшлин Крюгер.

В полуфиналах в нижней части сетки Екатерина Александрова сыграет с Александрой Саснович. К сожалению, в финале будет играть минимум одна теннисистка без флага, а точнее «нейтральная»...

WTA 250 Хертогенбос. Четвертьфиналы

Нижняя часть турнирной сетки

Вероника Кудерметова [1] – Селин Наеф – 6:3, 6:2

Эшлин Крюгер – Виктория Кузьмова – 4:6, 4:6

Верхняя часть турнирной сетки

Эмина Бекташ – Екатерина Александрова [4] – 4:6, 4:6

Александра Саснович [7] – Людмила Самсонова [2] – 7:6 (7:4), 3:1 RET., Самсонова

WTA 250 Хертогенбос. 1/2 финала

Вероника Кудерметова [1] – Виктория Хрункачова

Екатерина Александрова [4] – Александр Саснович [7]