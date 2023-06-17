«Нейтральный» турнир. Определены полуфиналистки соревнований в Хертогенбосе
В финале, к сожалению, будет играть минимум одна теннисистка без флага
16 июня состоялись полуфинальные матчи на травяного турнира серии WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
1-я сеяная турнира Вероника Кудерметова обыграла Селин Наф. В полуфинале соревнований она сыграет с Викторией Кузьмовой, которая выиграла у Эшлин Крюгер.
В полуфиналах в нижней части сетки Екатерина Александрова сыграет с Александрой Саснович. К сожалению, в финале будет играть минимум одна теннисистка без флага, а точнее «нейтральная»...
WTA 250 Хертогенбос. Четвертьфиналы
Нижняя часть турнирной сетки
Вероника Кудерметова [1] – Селин Наеф – 6:3, 6:2
Эшлин Крюгер – Виктория Кузьмова – 4:6, 4:6
Верхняя часть турнирной сетки
Эмина Бекташ – Екатерина Александрова [4] – 4:6, 4:6
Александра Саснович [7] – Людмила Самсонова [2] – 7:6 (7:4), 3:1 RET., Самсонова
WTA 250 Хертогенбос. 1/2 финала
Вероника Кудерметова [1] –
Екатерина Александрова [4] – Александр Саснович [7]
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