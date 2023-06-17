Александр ПЕТРАКОВ: «Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы Армении?»

16 июня состоялся матч квалификации Евро-2024 в группе D между сборными Уэльса и Армении. Игра завершилась со счетом 4:2 армянской команды.

После завершения встречи наставник сборной Армении Александр Петраков провел пресс-конференции:

– Многие удивлены этим результатом. Вы тоже?

– Нет. Я не удивлен.

– Поздравляем, вы должны быть очень довольны.

– У нас через 2 дня игра с Латвией. Если эту победу праздновать сейчас, а потом неудачно сыграть с Латвией, то эта победа потом ничего не будет стоить.

– Считаете ли вы, что эта команда Уэльса отличается от той, против которой вы сыграли в прошлом году?

– Сложный вопрос. Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы армянской сборной? Я этого делать не буду. Поэтому лучше вам это судить. В Уэльсе все на месте, все играют. Только одного футболиста нет – Бэйла. Мне кажется, что это как-то снизит значение победы именно армянских ребят.

– Какова была цель перед стартом отбора и какова она сейчас?

– Я приехал в Армению, чтобы попасть на большой турнир, вывести туда сборную, – сказал Петраков.