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Евро
Уэльс
16.06.2023 21:45 – FT 2 : 4
Армения
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Чемпионат Европы
17 июня 2023, 03:34 |
875
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы Армении?»

Наставник сборной Армении провел пресс-конференцию после победы над командой Уэльса

17 июня 2023, 03:34 |
875
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы Армении?»
Twitter. Александр Петраков

16 июня состоялся матч квалификации Евро-2024 в группе D между сборными Уэльса и Армении. Игра завершилась со счетом 4:2 армянской команды.

После завершения встречи наставник сборной Армении Александр Петраков провел пресс-конференции:

– Многие удивлены этим результатом. Вы тоже?

– Нет. Я не удивлен.

– Поздравляем, вы должны быть очень довольны.

– У нас через 2 дня игра с Латвией. Если эту победу праздновать сейчас, а потом неудачно сыграть с Латвией, то эта победа потом ничего не будет стоить.

– Считаете ли вы, что эта команда Уэльса отличается от той, против которой вы сыграли в прошлом году?

– Сложный вопрос. Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы армянской сборной? Я этого делать не буду. Поэтому лучше вам это судить. В Уэльсе все на месте, все играют. Только одного футболиста нет – Бэйла. Мне кажется, что это как-то снизит значение победы именно армянских ребят.

– Какова была цель перед стартом отбора и какова она сейчас?

– Я приехал в Армению, чтобы попасть на большой турнир, вывести туда сборную, – сказал Петраков.

События матча

78’
Киффер Мур (Уэльс) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Селараян (Армения).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Уэльс).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Грант-Леон Ранос (Армения).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Грант-Леон Ранос (Армения).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Селараян (Армения).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Уэльс).
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Источник YouTube
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