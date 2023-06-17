Александр ПЕТРАКОВ: «Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы Армении?»
Наставник сборной Армении провел пресс-конференцию после победы над командой Уэльса
16 июня состоялся матч квалификации Евро-2024 в группе D между сборными Уэльса и Армении. Игра завершилась со счетом 4:2 армянской команды.
После завершения встречи наставник сборной Армении Александр Петраков провел пресс-конференции:
– Многие удивлены этим результатом. Вы тоже?
– Нет. Я не удивлен.
– Поздравляем, вы должны быть очень довольны.
– У нас через 2 дня игра с Латвией. Если эту победу праздновать сейчас, а потом неудачно сыграть с Латвией, то эта победа потом ничего не будет стоить.
– Считаете ли вы, что эта команда Уэльса отличается от той, против которой вы сыграли в прошлом году?
– Сложный вопрос. Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы армянской сборной? Я этого делать не буду. Поэтому лучше вам это судить. В Уэльсе все на месте, все играют. Только одного футболиста нет – Бэйла. Мне кажется, что это как-то снизит значение победы именно армянских ребят.
– Какова была цель перед стартом отбора и какова она сейчас?
– Я приехал в Армению, чтобы попасть на большой турнир, вывести туда сборную, – сказал Петраков.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник сборной Украины прокомментировал волевую победу над Северной Македонией
Обладатель «Золотого мяча» – об аресте Андрея Павелко