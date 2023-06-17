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ATP
17 июня 2023, 03:10 | Обновлено 17 июня 2023, 03:33
27
0

Определены полуфиналисты травяного турнира серии АТР 250 в Штутгарте

Тиафо сыграет с Фучовичем, Штруфф встретится с Хуркачем

17 июня 2023, 03:10 | Обновлено 17 июня 2023, 03:33
27
0
Определены полуфиналисты травяного турнира серии АТР 250 в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

16 июня состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире серии АТР 250 в Штутгарте (Германия).

Ян-Леннард Штруфф в двух сетах обыграл ветерана Ришара Гаске. В полуфинале соревнований немец встретится против Хуберта Хуркача, который выиграл у Кристофера О'Коннела в двух партиях.

В полуфинале из нижней части сетки сыграют Фрэнсис Тиафо и Мартон Фучович. Американец закрыл Лоренцо Музетти, а представитель Венгрии обыграл Тейлора Фритца.

АТР 250 Штутгарт. Четвертьфиналы

Верхняя часть турнирной сетки

Ришар Гаске – Ян-Леннард Штруфф – 4:6, 5:7
Хуберт Хуркач [4] – Кристофер О'Коннел – 6:4, 6:4

Нижняя часть турнирной сетки

Лоренцо Музетти [6] – Фрэнсис Тиафо [3] – 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 2:6
Мартон Фучович – Тейлор Фритц [2] – 6:4, 7:5

АТР 250 Штутгарт. Пары 1/2 финала

Ян-Леннард Штруфф – Хуберт Хуркач [4]
Фрэнсис Тиафо [3] – Мартон Фучович

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Хуберт Хуркач Ян-Леннард Штруфф Ришар Гаске Кристофер О'Коннелл Лоренцо Музетти Фрэнсис Тиафо Мартон Фучович Тейлор Фритц ATP Штутгарт
Источник Sport.ua
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