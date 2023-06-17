Определены полуфиналисты травяного турнира серии АТР 250 в Штутгарте

16 июня состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире серии АТР 250 в Штутгарте (Германия).

Ян-Леннард Штруфф в двух сетах обыграл ветерана Ришара Гаске. В полуфинале соревнований немец встретится против Хуберта Хуркача, который выиграл у Кристофера О'Коннела в двух партиях.

В полуфинале из нижней части сетки сыграют Фрэнсис Тиафо и Мартон Фучович. Американец закрыл Лоренцо Музетти, а представитель Венгрии обыграл Тейлора Фритца.

АТР 250 Штутгарт. Четвертьфиналы

Верхняя часть турнирной сетки

Ришар Гаске – Ян-Леннард Штруфф – 4:6, 5:7

Хуберт Хуркач [4] – Кристофер О'Коннел – 6:4, 6:4

Нижняя часть турнирной сетки

Лоренцо Музетти [6] – Фрэнсис Тиафо [3] – 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 2:6

Мартон Фучович – Тейлор Фритц [2] – 6:4, 7:5

АТР 250 Штутгарт. Пары 1/2 финала

Ян-Леннард Штруфф – Хуберт Хуркач [4]

Фрэнсис Тиафо [3] – Мартон Фучович