Другие новости17 июня 2023, 02:02 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
Важные события во всех видах спорта
17 июня 2023, 02:02 |
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В субботу, 17 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Бельгия – Австрия
21:45 Португалия – Босния и Герцеговина
21:45 Исландия – Словакия
21:45 Фарерские острова – Чехия
ТЕННИС
13:00 Леся Цуренко – Даяна Ястремская
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