СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня

В субботу, 17 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Бельгия – Австрия

1.69 – 4.05 – 5.67

21:45 Португалия – Босния и Герцеговина

1.17 – 7.60 – 17.00

21:45 Исландия – Словакия

2.73 – 3.33 – 2.68

21:45 Фарерские острова – Чехия

12.50 – 6.05 – 1.25

ТЕННИС

13:00 Леся Цуренко – Даяна Ястремская

1.44 – 2.67