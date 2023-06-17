Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
Другие новости
17 июня 2023, 02:02 |
38
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня

Важные события во всех видах спорта

17 июня 2023, 02:02 |
38
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Бельгия – Австрия

Favbet 1.69 – 4.05 – 5.67

21:45 Португалия – Босния и Герцеговина

Favbet 1.17 – 7.60 – 17.00

21:45 Исландия – Словакия

Favbet 2.73 – 3.33 – 2.68

21:45 Фарерские острова – Чехия

Favbet 12.50 – 6.05 – 1.25

ТЕННИС

13:00 Леся Цуренко – Даяна Ястремская

Favbet 1.44 – 2.67

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Футбол | 16 июня 2023, 23:40 130
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии

Украинцы провалили первый тайм, но уверенно провели второй

Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
Футбол | 16 июня 2023, 13:58 48
Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»

Вице-президент УАФ – об аресте Андрея Павелко

Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье
Футбол | 17.06.2023, 00:59
Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье
Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье
Последний матч перед Евро. Украина U-21 не удержала победу
Футбол | 16.06.2023, 20:54
Последний матч перед Евро. Украина U-21 не удержала победу
Последний матч перед Евро. Украина U-21 не удержала победу
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
Футбол | 16.06.2023, 06:55
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
15.06.2023, 12:00 2
Другие виды
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
15.06.2023, 00:25 7
Футбол
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
15.06.2023, 18:25 9
Футбол
Кто может выйти против Фьюри? 6 вариантов для будущего боя Тайсона
Кто может выйти против Фьюри? 6 вариантов для будущего боя Тайсона
15.06.2023, 17:15 3
Бокс
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
16.06.2023, 14:20 46
Футбол
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
15.06.2023, 14:14
Война
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
15.06.2023, 11:27 4
Футбол
ЦИЦИПАС – о Бадосе: «Никогда не был так сильно заинтересован в женщине»
ЦИЦИПАС – о Бадосе: «Никогда не был так сильно заинтересован в женщине»
15.06.2023, 14:25 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем