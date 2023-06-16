ВИДЕО. Яркий матч: гол Цыганкова, первые ассисты Мудрика в сборной Украины

В матче отбора Евро-2024 Северная Македония - Украина сборная Украины оформила камбэк с 0:2 и вышла вперед со счетом 3:2.

Свой 10-й гол в 46-м матче за сборную Украины забил полузащитник Виктор Цыганков, а асист ему сделал Михаил Мудрик. Игрок Челси в этой встрече оформил первые два ассиста в национальной команде.

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Ранее он ассистировал во время гола Ефима Конопли.