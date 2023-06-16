ВИДЕО. Яркий матч: гол Цыганкова, первые ассисты Мудрика в сборной Украины
Яркий второй тайм от Украины
В матче отбора Евро-2024 Северная Македония - Украина сборная Украины оформила камбэк с 0:2 и вышла вперед со счетом 3:2.
Свой 10-й гол в 46-м матче за сборную Украины забил полузащитник Виктор Цыганков, а асист ему сделал Михаил Мудрик. Игрок Челси в этой встрече оформил первые два ассиста в национальной команде.
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Ранее он ассистировал во время гола Ефима Конопли.
Якщо рахувати гол+пас:— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 16, 2023
14 - Віктор #Циганков, Олександр #Караваєв, Євген #Селезньов
Він обігнав:
по 13 - Олександр #Алієв, Олександр #Зінченко, Руслан #Малиновський
Він наблизився:
15 - Андрій #Воробей pic.twitter.com/n0heTTugmG
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