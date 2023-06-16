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Чемпионат Европы
16 июня 2023, 23:34 | Обновлено 17 июня 2023, 00:04
4886
7

ВИДЕО. Яркий матч: гол Цыганкова, первые ассисты Мудрика в сборной Украины

Яркий второй тайм от Украины

16 июня 2023, 23:34 | Обновлено 17 июня 2023, 00:04
4886
7
ВИДЕО. Яркий матч: гол Цыганкова, первые ассисты Мудрика в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче отбора Евро-2024 Северная Македония - Украина сборная Украины оформила камбэк с 0:2 и вышла вперед со счетом 3:2.

Свой 10-й гол в 46-м матче за сборную Украины забил полузащитник Виктор Цыганков, а асист ему сделал Михаил Мудрик. Игрок Челси в этой встрече оформил первые два ассиста в национальной команде.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Ранее он ассистировал во время гола Ефима Конопли.

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Виктор Цыганков Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Евро-2024 Северная Македония - Украина видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Springfield
Так  Мудрик и на Коноплю же прострелил.
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+1
александр сашко
чому не грати з першого тайма? (перший тайм - жахіття!!!!!!!!)
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0
fitnes_sports066
Что тут говорят про 2 ассиста  Мудрило не пойму
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-4
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