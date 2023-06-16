ВИДЕО. Защитники тащат Украину. Конопля оформил первый гол за сборную

В матче отбора Евро-2024 Северная Македония - Украина команда Сергея Реброва сравняла счет. Результат 2:2 сделал защитник Ефим Конопля, для которого это первый гол за национальную команду.

Ефим проводит 4-й матч.

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Ранее в матче первый гол за сборную Украины забил Илья Забарный.