Чемпионат Европы16 июня 2023, 23:20 | Обновлено 17 июня 2023, 00:05
2002
2
ВИДЕО. Защитники тащат Украину. Конопля оформил первый гол за сборную
Ефим сравнял счет
16 июня 2023, 23:20 | Обновлено 17 июня 2023, 00:05
2002
2
В матче отбора Евро-2024 Северная Македония - Украина команда Сергея Реброва сравняла счет. Результат 2:2 сделал защитник Ефим Конопля, для которого это первый гол за национальную команду.
Ефим проводит 4-й матч.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Ранее в матче первый гол за сборную Украины забил Илья Забарный.
Юхим Конопля - гол №1 у четвертому матчі за збірну! #MKDUKR pic.twitter.com/qTlm0Muefa— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 16, 2023
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Мудрик тягне. Дві гольові передачі та ще й які!!!
Ага. І на футбольному полі теж.
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