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Чемпионат Европы
16 июня 2023, 23:20 | Обновлено 17 июня 2023, 00:05
2002
2

ВИДЕО. Защитники тащат Украину. Конопля оформил первый гол за сборную

Ефим сравнял счет

16 июня 2023, 23:20 | Обновлено 17 июня 2023, 00:05
2002
2
ВИДЕО. Защитники тащат Украину. Конопля оформил первый гол за сборную
УАФ. Ефим Конопля

В матче отбора Евро-2024 Северная Македония - Украина команда Сергея Реброва сравняла счет. Результат 2:2 сделал защитник Ефим Конопля, для которого это первый гол за национальную команду.

Ефим проводит 4-й матч.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Ранее в матче первый гол за сборную Украины забил Илья Забарный.

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Ефим Конопля сборная Украины по футболу Северная Македония - Украина Евро-2024 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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New Zealander
Мудрик тягне. Дві гольові передачі та ще й які!!!
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Jaime_Lannister
Ага. І на футбольному полі теж.
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