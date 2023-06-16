Чемпионат Европы16 июня 2023, 22:31 | Обновлено 16 июня 2023, 22:55
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ВИДЕО. Шок для Украины. Элмас оформил гол классным дальним ударом
Неудачный старт матча для Украины
16 июня 2023, 22:31 | Обновлено 16 июня 2023, 22:55
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Сборная Украины, уступая 0:1 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии, пропустила второй гол на 40-й минуте.
Мяч классным дальним ударом оформил лидер команды и хавбек «Наполи» Элиф Элмас, которому удалось перебросить Анатолия Трубина и отправить мяч в дальний угол.
Для Элмаса это 11-й гол в сборной.
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Комментарии 2
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піздец пацани із зсу взагалі в ахуї з цих туподоходяг ,і різниця не в рахунку а у відсутності гри з по суті з Черкаською областю(македонія)
Трубочкін не спи.
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