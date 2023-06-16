ВИДЕО. Шок для Украины. Элмас оформил гол классным дальним ударом

Сборная Украины, уступая 0:1 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии, пропустила второй гол на 40-й минуте.

Мяч классным дальним ударом оформил лидер команды и хавбек «Наполи» Элиф Элмас, которому удалось перебросить Анатолия Трубина и отправить мяч в дальний угол.

Для Элмаса это 11-й гол в сборной.