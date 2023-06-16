Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шок для Украины. Элмас оформил гол классным дальним ударом
Чемпионат Европы
16 июня 2023, 22:31 | Обновлено 16 июня 2023, 22:55
1346
2

ВИДЕО. Шок для Украины. Элмас оформил гол классным дальним ударом

Неудачный старт матча для Украины

16 июня 2023, 22:31 | Обновлено 16 июня 2023, 22:55
1346
2
ВИДЕО. Шок для Украины. Элмас оформил гол классным дальним ударом
Getty Images/Global Images Ukraine. Элиф Элмас

Сборная Украины, уступая 0:1 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии, пропустила второй гол на 40-й минуте.

Мяч классным дальним ударом оформил лидер команды и хавбек «Наполи» Элиф Элмас, которому удалось перебросить Анатолия Трубина и отправить мяч в дальний угол.

Для Элмаса это 11-й гол в сборной.

По теме:
ВИДЕО. Пенальти в ворота Украины. Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной
Северная Македония – Украина. Видео голов и обзор (обновляется)
Пукки оформил дубль из ассистов. Финляндия обыграла Словению в отборе Евро
Элиф Элмас сборная Украины по футболу Северная Македония - Украина Евро-2024 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Адвокат Павелко: «Суд Львова не имел права рассматривать это дело»
Футбол | 16 июня 2023, 16:02 23
Адвокат Павелко: «Суд Львова не имел права рассматривать это дело»
Адвокат Павелко: «Суд Львова не имел права рассматривать это дело»

Денис Бугай заявил, что решение отправить его клиента в СИЗО будет обжаловано

Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Футбол | 16 июня 2023, 14:20 44
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»

Обладатель «Золотого мяча» – об аресте Андрея Павелко

Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
Футбол | 16.06.2023, 13:58
Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
Последний матч перед Евро. Украина U-21 не удержала победу
Футбол | 16.06.2023, 20:54
Последний матч перед Евро. Украина U-21 не удержала победу
Последний матч перед Евро. Украина U-21 не удержала победу
Джокер на столе. Испания завоевала путевку в финал Лиги наций в Италии
Футбол | 15.06.2023, 23:44
Джокер на столе. Испания завоевала путевку в финал Лиги наций в Италии
Джокер на столе. Испания завоевала путевку в финал Лиги наций в Италии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Tarator
піздец пацани із зсу взагалі в ахуї з цих туподоходяг ,і різниця не в рахунку а у відсутності гри з по суті з Черкаською областю(македонія)
Ответить
+2
terhoha
Трубочкін не спи. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Определились все участники следующего сезона УПЛ
14.06.2023, 17:24 5
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
15.06.2023, 00:25 7
Футбол
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
14.06.2023, 23:59 11
Футбол
Известный велогонщик погиб после падения на Туре Швейцарии
Известный велогонщик погиб после падения на Туре Швейцарии
16.06.2023, 13:43
Другие виды
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
16.06.2023, 05:23 3
Футбол
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
14.06.2023, 21:18 1
Волейбол
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
16.06.2023, 10:37 9
Футбол
Камбек на 60-тысячнике. Стародубцева выиграла 11 геймов подряд у американки
Камбек на 60-тысячнике. Стародубцева выиграла 11 геймов подряд у американки
14.06.2023, 20:37 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем