ВИДЕО. Пенальти в ворота Украины. Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной

В матче отбора Евро-2024 между Северной Македонией и Украиной хозяева вышли вперед благодаря голу с пенальти.

На 29-й минуте после подачи в штрафную рукой себе подыграл защитник Николай Матвиенко. Рефери после просмотра VAR назначил пенальти.

Удар с точки реализовал Энис Барди.