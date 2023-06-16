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  4. ВИДЕО. Пенальти в ворота Украины. Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной
Чемпионат Европы
16 июня 2023, 22:21 | Обновлено 16 июня 2023, 22:43
3692
4

ВИДЕО. Пенальти в ворота Украины. Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной

Соперник вышел вперед

16 июня 2023, 22:21 | Обновлено 16 июня 2023, 22:43
3692
4
ВИДЕО. Пенальти в ворота Украины. Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

В матче отбора Евро-2024 между Северной Македонией и Украиной хозяева вышли вперед благодаря голу с пенальти.

На 29-й минуте после подачи в штрафную рукой себе подыграл защитник Николай Матвиенко. Рефери после просмотра VAR назначил пенальти.

Удар с точки реализовал Энис Барди.

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сборная Украины по футболу Николай Матвиенко Северная Македония - Украина Евро-2024 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Lex Aries
Ребров, аууууу.. Два привоза з німцями буквально за 10 хвилин, якого його було ставити!?
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+2
Burevestnik
ну звичайно таке буває, 
але за гру з німцями і 1 тайм з македонцями стільки "привозів"...
невезучий для збірної гравець...     
слів нормальних не вистачає - одні матюки  
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+1
PUMA
Срна,твой выход.За Матвиенка не меньше 50 млн нужно требовать,а с бонусами все 70
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0
fitnes_sports066
Красавчик, за .это в Англию его давайте скорее)))
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0
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