Чемпионат Европы16 июня 2023, 22:21 | Обновлено 16 июня 2023, 22:43
3692
4
ВИДЕО. Пенальти в ворота Украины. Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной
Соперник вышел вперед
16 июня 2023, 22:21 | Обновлено 16 июня 2023, 22:43
3692
4
В матче отбора Евро-2024 между Северной Македонией и Украиной хозяева вышли вперед благодаря голу с пенальти.
На 29-й минуте после подачи в штрафную рукой себе подыграл защитник Николай Матвиенко. Рефери после просмотра VAR назначил пенальти.
Удар с точки реализовал Энис Барди.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июня 2023, 06:55 0
У Владислава Лупашко забрали приставку и.о.
Футбол | 16 июня 2023, 20:32 32
Поединок 3-го тура группового отборочного этапа к Евро-2024 состоится 16 июня в 21:45
Футбол | 16.06.2023, 13:10
Футбол | 16.06.2023, 22:02
Футбол | 16.06.2023, 05:23
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2023, 21:52 1
15.06.2023, 18:04 16
16.06.2023, 13:43
14.06.2023, 20:37 1
14.06.2023, 23:59 11
16.06.2023, 10:10 90
15.06.2023, 18:25 9
16.06.2023, 10:37 9
але за гру з німцями і 1 тайм з македонцями стільки "привозів"...
невезучий для збірної гравець...
слів нормальних не вистачає - одні матюки