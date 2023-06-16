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ATP
16 июня 2023, 22:37 | Обновлено 16 июня 2023, 22:55
102
0

Полуфиналисты турнира АТР 250 в Хертогенбосе: 2 австралийца и вылет Синнера

Томпсон сыграет с Хидзикатой, Грикспор встретится с Руусувуори

16 июня 2023, 22:37 | Обновлено 16 июня 2023, 22:55
102
0
Полуфиналисты турнира АТР 250 в Хертогенбосе: 2 австралийца и вылет Синнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмиль Руусувуори

16 июня состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире серии АТР 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Джордан Томпсон в трех сетах обыграл Адриан Маннарино. В 1/2 финала соревнований австралиец сыграет со своим соотечественником Ринкой Хидзикатой, который выиграл в трех партиях у Маккензи Макдональда.

Неожиданно в четвертьфинале вылетел второй сеяный турнира Янник Синнер. Итальянец уступил Эмилю Руусувуори в двух сетах. Далее Эмиль сыграет против Талона Грикспора, который в статусе андердога выиграл у Алекса де Минаура.

АТР 250 Хертогенбос. Четвертьфиналы

Верхняя часть турнирной сетки

Адриан Маннарино – Джордан Томпсон – 7:5, 6:7 (2:7), 2:6
Маккензи Макдональд – Ринки Хидзиката – 7:5, 3:6, 1:6

Нижняя часть турнирной сетки

Талон Грикспор [6] – Алекс де Минаур [4] – 4:6, 6:3, 6:4
Эмиль Руусувуори – Янник Синнер [2] – 6:3, 6:3

АТР 250 Хертогенбос. Пары 1/2 финала

Джордан Томпсон – Ринки Хидзиката
Талон Грикспор [6] – Эмиль Руусувуори

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ATP Хертогенбос Таллон Грикспор Эмиль Руусувуори Джордан Томпсон (теннисист) Ринки Хидзиката Алекс де Минаур Адриан Маннарино Маккензи Макдональд Янник Синнер
Источник Sport.ua
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