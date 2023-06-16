Полуфиналисты турнира АТР 250 в Хертогенбосе: 2 австралийца и вылет Синнера

16 июня состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире серии АТР 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Джордан Томпсон в трех сетах обыграл Адриан Маннарино. В 1/2 финала соревнований австралиец сыграет со своим соотечественником Ринкой Хидзикатой, который выиграл в трех партиях у Маккензи Макдональда.

Неожиданно в четвертьфинале вылетел второй сеяный турнира Янник Синнер. Итальянец уступил Эмилю Руусувуори в двух сетах. Далее Эмиль сыграет против Талона Грикспора, который в статусе андердога выиграл у Алекса де Минаура.

АТР 250 Хертогенбос. Четвертьфиналы

Верхняя часть турнирной сетки

Адриан Маннарино – Джордан Томпсон – 7:5, 6:7 (2:7), 2:6

Маккензи Макдональд – Ринки Хидзиката – 7:5, 3:6, 1:6

Нижняя часть турнирной сетки

Талон Грикспор [6] – Алекс де Минаур [4] – 4:6, 6:3, 6:4

Эмиль Руусувуори – Янник Синнер [2] – 6:3, 6:3

АТР 250 Хертогенбос. Пары 1/2 финала

Джордан Томпсон – Ринки Хидзиката

Талон Грикспор [6] – Эмиль Руусувуори