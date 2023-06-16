Отдают конкуренту. Челси договорился о продаже хавбека в Манчестер Сити
Матео Ковачич перейдет в команду Гвардиолы
По информации СМИ, «Челси» и «Манчестер Сити» достигли договоренности о трансфере хавбека Матео Ковачича за 34 миллоиона фунтов. Переход должны оформить в ближайшее время.
Ранее Ковачич уже согласовал с «Манчестер Сити» условия контракта.
Хорватский полузащитник не входит в планы нового тренера Маурисио Почеттино, а Синим нужно разгружать состав первой команды, поэтому клуб отпустил игрока в состав другой команды АПЛ.
При этом Матео в минувшем сезоне провел 37 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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