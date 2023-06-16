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  4. Отдают конкуренту. Челси договорился о продаже хавбека в Манчестер Сити
Англия
16 июня 2023, 21:33 |
1766
4

Отдают конкуренту. Челси договорился о продаже хавбека в Манчестер Сити

Матео Ковачич перейдет в команду Гвардиолы

16 июня 2023, 21:33 |
1766
4
Отдают конкуренту. Челси договорился о продаже хавбека в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ковачич

По информации СМИ, «Челси» и «Манчестер Сити» достигли договоренности о трансфере хавбека Матео Ковачича за 34 миллоиона фунтов. Переход должны оформить в ближайшее время.

Ранее Ковачич уже согласовал с «Манчестер Сити» условия контракта.

Хорватский полузащитник не входит в планы нового тренера Маурисио Почеттино, а Синим нужно разгружать состав первой команды, поэтому клуб отпустил игрока в состав другой команды АПЛ.

При этом Матео в минувшем сезоне провел 37 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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Матео Ковачич Челси Манчестер Сити трансферы АПЛ
Источник ESPN
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Gargantua
тут Челси молодцы.
круто сбросили балласт
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