Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 определился с планами подготовки к сезону
Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 21:12 | Обновлено 16 июня 2023, 21:13
168
0

Металлист 1925 определился с планами подготовки к сезону

Не будут выезжать из Украины

16 июня 2023, 21:12 | Обновлено 16 июня 2023, 21:13
168
0
Металлист 1925 определился с планами подготовки к сезону
ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ «Металлист 1925» подготовку к новому сезону проведет в Украине. Команда выйдет из отпуска 26 июня и начнет сбор на базе в Счастливом.

Далее игроки переедут в Винники.

Там команда проведет ряд контрольных матчей, уже есть договоренность о встречах с «Рухом» и «Агробизнесом».

Старт сезона УПЛ запланирован на 29 июля.

По теме:
Капитан Металлиста 1925 продлил контракт с клубом на 2 года
Верес официально представил Лавриненко в качестве нового главного тренера
ВИДЕО. Как Верес отгрузил Металлургу 6 мячей в переходном матче
Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Футбол | 16 июня 2023, 10:10 81
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО

Суд изменил меру пресечения президенту УАФ

Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
Футбол | 16 июня 2023, 13:58 47
Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»

Вице-президент УАФ – об аресте Андрея Павелко

Петраков отказался отвечать на вопросы об Украине на пресс-конференции
Футбол | 15.06.2023, 23:54
Петраков отказался отвечать на вопросы об Украине на пресс-конференции
Петраков отказался отвечать на вопросы об Украине на пресс-конференции
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Дениля Кастильо
Футбол | 16.06.2023, 18:33
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Дениля Кастильо
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Дениля Кастильо
ПОВОРОЗНЮК: «Если бы не подрыв дамбы, мы бы уже в Крыму ели шашлыки»
Футбол | 16.06.2023, 18:48
ПОВОРОЗНЮК: «Если бы не подрыв дамбы, мы бы уже в Крыму ели шашлыки»
ПОВОРОЗНЮК: «Если бы не подрыв дамбы, мы бы уже в Крыму ели шашлыки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
14.06.2023, 20:25 21
Футбол
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
15.06.2023, 15:11 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
16.06.2023, 06:55
Футбол
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
15.06.2023, 18:25 9
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
15.06.2023, 00:25 7
Футбол
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
15.06.2023, 14:14
Война
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
15.06.2023, 18:04 16
Теннис
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
16.06.2023, 10:37 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем