Металлист 1925 определился с планами подготовки к сезону

Клуб УПЛ «Металлист 1925» подготовку к новому сезону проведет в Украине. Команда выйдет из отпуска 26 июня и начнет сбор на базе в Счастливом.

Далее игроки переедут в Винники.

Там команда проведет ряд контрольных матчей, уже есть договоренность о встречах с «Рухом» и «Агробизнесом».

Старт сезона УПЛ запланирован на 29 июля.