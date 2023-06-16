Украина. Премьер лига16 июня 2023, 21:12 | Обновлено 16 июня 2023, 21:13
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Металлист 1925 определился с планами подготовки к сезону
Не будут выезжать из Украины
16 июня 2023, 21:12 | Обновлено 16 июня 2023, 21:13
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Клуб УПЛ «Металлист 1925» подготовку к новому сезону проведет в Украине. Команда выйдет из отпуска 26 июня и начнет сбор на базе в Счастливом.
Далее игроки переедут в Винники.
Там команда проведет ряд контрольных матчей, уже есть договоренность о встречах с «Рухом» и «Агробизнесом».
Старт сезона УПЛ запланирован на 29 июля.
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