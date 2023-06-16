Первый официальный матч Реброва. Составы на Северная Македония – Украина

16 июня в Скопье на поле стадиона «Тоше Проэски» сборная Украины сыграет свой второй поединок в рамках отбора на Евро-2024 – против национальной команды Северной Македонии.

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Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. Для Сергея Реброва это будет первый официальный поединок на посту наставника «сине-желтых».

Тренеры определили стартовые составы:

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Зайков, Мушлю, Алиоски, Бардхи, Адеми, Ашковски, Трайковски, Нестеровски, Эльмас

Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Мудрик, Довбик

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Кривцов, Сидорчук, Малиновский, Ванат, Буяльский, Конопля, Игнатенко, Зубков