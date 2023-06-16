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Чемпионат Европы
16 июня 2023, 20:32 | Обновлено 16 июня 2023, 20:51
5263
27

Первый официальный матч Реброва. Составы на Северная Македония – Украина

Поединок 3-го тура группового отборочного этапа к Евро-2024 состоится 16 июня в 21:45

16 июня 2023, 20:32 | Обновлено 16 июня 2023, 20:51
5263
27
Первый официальный матч Реброва. Составы на Северная Македония – Украина
УАФ

16 июня в Скопье на поле стадиона «Тоше Проэски» сборная Украины сыграет свой второй поединок в рамках отбора на Евро-2024 – против национальной команды Северной Македонии.

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Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. Для Сергея Реброва это будет первый официальный поединок на посту наставника «сине-желтых».

Тренеры определили стартовые составы:

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Зайков, Мушлю, Алиоски, Бардхи, Адеми, Ашковски, Трайковски, Нестеровски, Эльмас

Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Мудрик, Довбик

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Кривцов, Сидорчук, Малиновский, Ванат, Буяльский, Конопля, Игнатенко, Зубков

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Источник Sport.ua
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Комментарии 27
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VitosKH
Норм состав,верим в победу
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+4
FRESH VIP
0:2 Булоб добре щоб Мудрик забив!! Щоб хейтерам не було про що говорити))) 
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+3
avk2307
боевой состав. У меня только Трубин вызывает сомнения небольшие, но надеюсь , что покажет, что зря.
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Maks KROT
Составчик оптимальный ну Зины не хватает конечно   ,нужна уверенная победа в 2-3 мяча ,думаю сегоднч, так и будет ,тогда шансы есть в этой группе ,а  на только надеется ,что через лига наций пройдем.Удачи и успехов сборной сегодня !!!
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+1
terhoha
Надіємось що сьогодні накінець і палка вистрілить за 90 лямів. 
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0
Vitason
Ну что 2-4 За Украиной! Что-то мне подсказывает голов будет достаточно,Ребров на 0:1 играть не будет и трепание нервов до последней секунды!!
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0
Vitaliy Shevchenko
М-да, для чого в Збірній Сваток,Кривцов якщо при любих складах грає балерина Матвієнко?
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0
Lex Aries
Знов Матвієнко. З привозом нас
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0
Kak tak
С таким составом 1-3 победа Украины .
Как-то так. 
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0
Vitaliy Shevchenko
Подивився на інші групи, і на нашу: Англія, Італія, Україна, і навіть попередній учасник Євро, Македонія, аж з 4 кошика А жереб дійсно сліпий? 
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-1
Burevestnik
 десь вже запитував, повторюю ще раз: 
хто персонально буде на підстраховці біля Матвієнка ???
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-2
FootFun
Тю, що коїться, великий експерт футболу (фанат Динамо) з ніком "гаргантуа" вчора кукарєкало, що Мудрик тепер запасний буде в збірній, а він в основі, виходить що? Або Ребров не розуміє в футболі або черговий кацапомовний фан Динамо довів що він лише заздрісна шкіра
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-4
Показать Скрыть 12 ответов
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