Первый официальный матч Реброва. Составы на Северная Македония – Украина
Поединок 3-го тура группового отборочного этапа к Евро-2024 состоится 16 июня в 21:45
16 июня в Скопье на поле стадиона «Тоше Проэски» сборная Украины сыграет свой второй поединок в рамках отбора на Евро-2024 – против национальной команды Северной Македонии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. Для Сергея Реброва это будет первый официальный поединок на посту наставника «сине-желтых».
Тренеры определили стартовые составы:
Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Зайков, Мушлю, Алиоски, Бардхи, Адеми, Ашковски, Трайковски, Нестеровски, Эльмас
Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Мудрик, Довбик
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Кривцов, Сидорчук, Малиновский, Ванат, Буяльский, Конопля, Игнатенко, Зубков
1️⃣1️⃣ OUR XI#MKDUKR pic.twitter.com/lu85GFsFYu— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 16, 2023
Team News!— Football Macedonia (@MacedonianFoot_) June 16, 2023
Dimitrievski (gk), Ristovski (C), Zajkov, Musliu, Askovski, Ademi, Bardhi, Alioski, Elmas, Trajkovski, Nestorovski#MKDUKR
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 5-летнем рейтинге 2023 Украина набрала 29.500 и заняла 14-е место
Марлон провел в Серии А весь сезон-2022/23
Как-то так.
хто персонально буде на підстраховці біля Матвієнка ???