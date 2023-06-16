Новичок УПЛ Полесье попрощался с тремя игроками

Клуб «Полесье» объявил об уходе из команды трех игроков: состав покинули защитники Андрей Власюк и Илля Чередниченко, а также хавбек Даниил Волынец.

Дольше всех за команду выступал Власюк, который провел 40 матчей.

«Полесье» по итогам минувшего сезона Первой лиги вышло в УПЛ. Ранее клуб объявил о подписании защитника Сергея Чоботенко.