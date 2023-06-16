Украина. Премьер лига16 июня 2023, 20:28 |
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Новичок УПЛ Полесье попрощался с тремя игроками
Команду покинули Власюк, Чередниченко и Волынец
16 июня 2023, 20:28 |
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Клуб «Полесье» объявил об уходе из команды трех игроков: состав покинули защитники Андрей Власюк и Илля Чередниченко, а также хавбек Даниил Волынец.
Дольше всех за команду выступал Власюк, который провел 40 матчей.
«Полесье» по итогам минувшего сезона Первой лиги вышло в УПЛ. Ранее клуб объявил о подписании защитника Сергея Чоботенко.
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