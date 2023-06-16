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  4. Активное усиление. Брайтон оформил переход хавбека Боруссии Д
Германия
16 июня 2023, 19:49 |
195
0

Активное усиление. Брайтон оформил переход хавбека Боруссии Д

Де Дзерби получил в состав Махмуда Дауда

16 июня 2023, 19:49 |
195
0
Активное усиление. Брайтон оформил переход хавбека Боруссии Д
ФК Брайтон

Клуб АПЛ «Брайтон» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Махмудом Даудом, который перешел в команду на правах свободного агента.

Экс-игрок «Боруссии» Дортмунд получил контракт на четыре года.

Ранее наставник Роберто Де Дзерби получил усиление в виде хавбека Джеймса Милнера и форварда Жоау Педру, однако потерял ключевого хавбека Алексиса Макаллистера.

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Источник ФК Брайтон
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