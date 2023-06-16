Активное усиление. Брайтон оформил переход хавбека Боруссии Д

Клуб АПЛ «Брайтон» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Махмудом Даудом, который перешел в команду на правах свободного агента.

Экс-игрок «Боруссии» Дортмунд получил контракт на четыре года.

Ранее наставник Роберто Де Дзерби получил усиление в виде хавбека Джеймса Милнера и форварда Жоау Педру, однако потерял ключевого хавбека Алексиса Макаллистера.