ВИДЕО. Цитаишвили оформил гол+пас в матче сборной Грузии U-21

15 июня сборная Грузии U-21 в товарищеском матче победила сверстников из Кипра (2:0).

Легионер «Динамо» Георгий Цитаишвили открыл счет уже на третье минуте, а во втором тайме ассистировал Сабе Хвадагиани. Георгий точно подал с углового, а его партнер результативно замкнул навес. Георгий был заменен на 84-й минуте.

Через пять дней молодежная сборная Грузии стартует на Евро-2023. На групповом этапе команда Цитаишвили сыграет с Португалией, Бельгией и Нидерландами.