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  4. ВИДЕО. Цитаишвили оформил гол+пас в матче сборной Грузии U-21
Чемпионат Европы
16 июня 2023, 19:42 |
278
1

ВИДЕО. Цитаишвили оформил гол+пас в матче сборной Грузии U-21

Георгий открыл счет против команды Кипра уже на третьей минуте

16 июня 2023, 19:42 |
278
1
ВИДЕО. Цитаишвили оформил гол+пас в матче сборной Грузии U-21
УЕФА. Георгий Цитаишвили

15 июня сборная Грузии U-21 в товарищеском матче победила сверстников из Кипра (2:0).

Легионер «Динамо» Георгий Цитаишвили открыл счет уже на третье минуте, а во втором тайме ассистировал Сабе Хвадагиани. Георгий точно подал с углового, а его партнер результативно замкнул навес. Георгий был заменен на 84-й минуте.

Через пять дней молодежная сборная Грузии стартует на Евро-2023. На групповом этапе команда Цитаишвили сыграет с Португалией, Бельгией и Нидерландами.

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Георгий Цитаишвили сборная Грузии по футболу U-21 сборная Кипра по футболу U-21
Источник Sport.ua
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Fanat
Хто це такий ? Чому до нього така увага ? Мабуть майбутня топ зірка ? 
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