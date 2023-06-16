Чемпионат Европы16 июня 2023, 19:42 |
278
1
ВИДЕО. Цитаишвили оформил гол+пас в матче сборной Грузии U-21
Георгий открыл счет против команды Кипра уже на третьей минуте
16 июня 2023, 19:42 |
278
1
15 июня сборная Грузии U-21 в товарищеском матче победила сверстников из Кипра (2:0).
Легионер «Динамо» Георгий Цитаишвили открыл счет уже на третье минуте, а во втором тайме ассистировал Сабе Хвадагиани. Георгий точно подал с углового, а его партнер результативно замкнул навес. Георгий был заменен на 84-й минуте.
Через пять дней молодежная сборная Грузии стартует на Евро-2023. На групповом этапе команда Цитаишвили сыграет с Португалией, Бельгией и Нидерландами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июня 2023, 15:02 3
Горняки сыграют с «Аяксом» и «Дордрехтом»
Футбол | 16 июня 2023, 10:37 9
В заявку Сергея Реброва на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин
Футбол | 15.06.2023, 23:54
Футбол | 16.06.2023, 12:49
Футбол | 16.06.2023, 05:23
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Хто це такий ? Чому до нього така увага ? Мабуть майбутня топ зірка ?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2023, 21:18 1
14.06.2023, 19:48 2
16.06.2023, 10:10 81
14.06.2023, 17:24 5
14.06.2023, 20:00 1
14.06.2023, 23:59 11
14.06.2023, 20:25 21
15.06.2023, 00:25 7