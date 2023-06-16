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  4. Ястремская и Цуренко сыграют между собой на турнире в Бирмингеме
WTA
16 июня 2023, 19:01 |
651
4

Ястремская и Цуренко сыграют между собой на турнире в Бирмингеме

Украинки сразятся в полуфинале квалификации

16 июня 2023, 19:01 |
651
4
Ястремская и Цуренко сыграют между собой на турнире в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Состоялась жеребьевка квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В отборочном раунде будут представлены две украинки: Леся Цуренко (№45 WTA), которая получила первый номер посева, и Даяна Ястремская (№135 WTA).

Отметим, что украинки сразятся между собой на стадии полуфинала квалификации. Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница поединка сыграет с Джессикой Понше из Франции (№127 WTA) или Терезой Мартинцовой из Чехии (№121 WTA).

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Даяна Ястремская Леся Цуренко WTA Бирмингем
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
Зате одразу зрозуміло, за кого в цьому матчі вболівати.
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+1
Владимир Коновалец
Нет слов...
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-1
Александр Власов
WTA ДЯКУЄМО ЗА "ПІДТРИМКУ" УКРАЇНСЬКОГО ТЕНІСУ. І турнір проходить у начебто дружній Британії...  Воістину "Світом править Капітал" (Карл Маркс)
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-2
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