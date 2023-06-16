Ястремская и Цуренко сыграют между собой на турнире в Бирмингеме

Состоялась жеребьевка квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В отборочном раунде будут представлены две украинки: Леся Цуренко (№45 WTA), которая получила первый номер посева, и Даяна Ястремская (№135 WTA).

Отметим, что украинки сразятся между собой на стадии полуфинала квалификации. Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница поединка сыграет с Джессикой Понше из Франции (№127 WTA) или Терезой Мартинцовой из Чехии (№121 WTA).