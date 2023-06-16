ПОВОРОЗНЮК: «Если бы не подрыв дамбы, мы бы уже в Крыму ели шашлыки»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о причинах подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

- Я всегда говорю свое мнение, сейчас тоже скажу чисто мое мнение. Если бы они это не сделали, то через неделю мы уже были бы в Крыму. И точно ели бы шашлыки, как говорил об этом президент. Того они это все и сделали. Понимаете?

Даже пошли на то, что они большинство своих оккупированных... там где они сейчас сидят, идиоты. Они взяли себя позаливали для того, чтобы только мы не пошли на Крым. Это не дало нам просто то, что мы хотели сделать. Я немножко больше знаю, поверьте.

Я очень много там с людьми общаюсь в Херсоне. Говорю то, что я думаю. Если бы они не сделали этот террористический акт, то мы уже были бы в Крыму, – сказал Поворознюк.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.