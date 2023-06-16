ПОВОРОЗНЮК: «Если бы не подрыв дамбы, мы бы уже в Крыму ели шашлыки»
Президент «Ингульца» – о причинах подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о причинах подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.
- Я всегда говорю свое мнение, сейчас тоже скажу чисто мое мнение. Если бы они это не сделали, то через неделю мы уже были бы в Крыму. И точно ели бы шашлыки, как говорил об этом президент. Того они это все и сделали. Понимаете?
Даже пошли на то, что они большинство своих оккупированных... там где они сейчас сидят, идиоты. Они взяли себя позаливали для того, чтобы только мы не пошли на Крым. Это не дало нам просто то, что мы хотели сделать. Я немножко больше знаю, поверьте.
Я очень много там с людьми общаюсь в Херсоне. Говорю то, что я думаю. Если бы они не сделали этот террористический акт, то мы уже были бы в Крыму, – сказал Поворознюк.
В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.
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Олігархи (які в 95% зовсім не українці, а деякі українофоби) в більшості думають як забрати у приватну власність землі Поворознюка, використати його в своїх інтересах, а потім викинути на смітник як непотріб.
А стосовно шашликів - то їх вже сотні та тисячі. І це колись були живі люди, які згоріли або на війні, або від щоденних бомбардувань (які тривають вже понад рік) цивільних по всій Україні.
Тому про шашлики, це правда. Але вороги (українофоби) українського народу люблять шашлики з українського людського м'яса.
Вони замордували мільйони українців (але не лише українців) в ХХ столітті: величезні війни, голодомори, репресії.
Пане Поворознюк - думайте головою. Не будьте посміховиськом, якого юзають різноманітні, лицемірні українофоби.
у нас дети в садик не ходят, потому , что мы не успели укрытие привести в надлежащий вид, а Кличко допустил и вот вам итог.
Дальше и смотреть не стал.