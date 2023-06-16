Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОВОРОЗНЮК: «Если бы не подрыв дамбы, мы бы уже в Крыму ели шашлыки»
Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 18:48 | Обновлено 16 июня 2023, 18:49
1245
13

ПОВОРОЗНЮК: «Если бы не подрыв дамбы, мы бы уже в Крыму ели шашлыки»

Президент «Ингульца» – о причинах подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС

16 июня 2023, 18:48 | Обновлено 16 июня 2023, 18:49
1245
13
ПОВОРОЗНЮК: «Если бы не подрыв дамбы, мы бы уже в Крыму ели шашлыки»
МВД Украины

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о причинах подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

- Я всегда говорю свое мнение, сейчас тоже скажу чисто мое мнение. Если бы они это не сделали, то через неделю мы уже были бы в Крыму. И точно ели бы шашлыки, как говорил об этом президент. Того они это все и сделали. Понимаете?

Даже пошли на то, что они большинство своих оккупированных... там где они сейчас сидят, идиоты. Они взяли себя позаливали для того, чтобы только мы не пошли на Крым. Это не дало нам просто то, что мы хотели сделать. Я немножко больше знаю, поверьте.

Я очень много там с людьми общаюсь в Херсоне. Говорю то, что я думаю. Если бы они не сделали этот террористический акт, то мы уже были бы в Крыму, – сказал Поворознюк.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.

По теме:
Привет африканским лидерам. Силы ПВО сбили 6 Кинжалов и 6 Калибров
Клэбо может отказаться от личного спонсора из-за его работы в россии
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 590 оккупантов, 10 танков и 16 ББМ
Александр Поворознюк российско-украинская война Новая Каховка Ингулец
Источник YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Футбол | 15 июня 2023, 18:25 9
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем

В руках у правоохранителей оказалась Марьяна Юрик

Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Футбол | 16 июня 2023, 10:10 72
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО

Суд изменил меру пресечения президенту УАФ

Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
Футбол | 16.06.2023, 05:23
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
Бондаренко заинтересовал Рому. Шахтер оценивает игрока дороже 20 млн евро
Футбол | 16.06.2023, 17:33
Бондаренко заинтересовал Рому. Шахтер оценивает игрока дороже 20 млн евро
Бондаренко заинтересовал Рому. Шахтер оценивает игрока дороже 20 млн евро
Адвокат Павелко: «Суд Львова не имел права рассматривать это дело»
Футбол | 16.06.2023, 16:02
Адвокат Павелко: «Суд Львова не имел права рассматривать это дело»
Адвокат Павелко: «Суд Львова не имел права рассматривать это дело»
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Бля, який ти долбо**б. 
Ответить
+16
Lex Aries
Шо воно меле
Ответить
+14
Сергей Журавко
Нє,ну в натурі полупокєр.
Ответить
+9
Nick.Grabowski
Поворознюк настільки примітивний та тупий, що не усвідомлює, що з нього сміється вище керівництво держави, використовуючи як насмішку над українським народом.
Олігархи (які в 95% зовсім не українці, а деякі українофоби) в більшості думають як забрати у приватну власність землі Поворознюка, використати його в своїх інтересах, а потім викинути на смітник як непотріб.
А стосовно шашликів - то їх вже сотні та тисячі. І це колись були живі люди, які згоріли або на війні, або від щоденних бомбардувань (які тривають вже понад рік) цивільних по всій Україні.
Тому про шашлики, це правда. Але вороги (українофоби) українського народу люблять шашлики з українського людського м'яса.
Вони замордували мільйони українців (але не лише українців) в ХХ столітті: величезні війни, голодомори, репресії.
Пане Поворознюк - думайте головою. Не будьте посміховиськом, якого юзають різноманітні, лицемірні українофоби.
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Выталкиватель парашутистов
Шо, опять? Да сколько можно слушать и читать этого отмороженного бандита и дебила? Ребята , которые работают на сайте, может пора прекратить упоминать этого бандита, по которому тюрьма плачет? Ну так же нельзя... Кому нужны его идиотские умозаключения, прошу пардона, про наличие ума - это я немного не подумавши, еще раз прошу пардона... Не смешите мои тапочки, как говорят у нас в Одессе...
Ответить
+5
Васильович
Як вони вже задрали своїми шашликами
Ответить
+5
Golhrenshtanga
Хотел в Крым,а попал в 1 лигу
Ответить
+4
Владимир Коновалец
Давно не появлялся на сайте этот омерзительный тип. И снова очередной зашквар, канает под Зеленского, это я по-поводу шашликов... Но мы то все помним, чем закончилось ожидание этих майских шашличков... И поворознюк туда-же... Чует мое сердце, плохо он закончит, очень плохо...
Ответить
+3
avk2307
Я минуту этого вью послушал, до этого момента не дошел,но выключил после фразы :
у нас дети в садик не ходят, потому , что мы не успели укрытие привести в надлежащий вид, а Кличко допустил и вот вам итог.
Дальше и смотреть не стал.
Ответить
+1
Олег Мандрівник
Шо оно несёт??? Вколите ему 100мл спирта в вену
Ответить
0
Zanregent
Ага,если бы не Каховская ГЭС - Ингулец остался бы в УПЛ 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
16.06.2023, 10:37 9
Футбол
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
14.06.2023, 23:59 11
Футбол
Камбек на 60-тысячнике. Стародубцева выиграла 11 геймов подряд у американки
Камбек на 60-тысячнике. Стародубцева выиграла 11 геймов подряд у американки
14.06.2023, 20:37 1
Теннис
Кто может выйти против Фьюри? 6 вариантов для будущего боя Тайсона
Кто может выйти против Фьюри? 6 вариантов для будущего боя Тайсона
15.06.2023, 17:15 3
Бокс
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
15.06.2023, 18:04 15
Теннис
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
14.06.2023, 16:57 49
Футбол
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
14.06.2023, 21:18 1
Волейбол
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
14.06.2023, 20:25 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем