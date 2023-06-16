ОФИЦИАЛЬНО. Челси расторг контракт с Бакайоко

«Челси» официально сообщил о прекращении сотрудничества с 28-летним французским полузащитником Тьемуэ Бакайоко. Соглашение, которое было рассчитано до лета 2024 года, расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Бакайоко перешел в «Челси» из «Монако» в 2017 году за 40 миллионов евро. Однако из 6 сезонов последние 5 провел в арендах – в «Милане», «Монако» и «Наполи».

В нынешнем сезоне Бакайоко принял участие всего в трех матчах за «Милан», и суммарно провел на поле лишь 39 минут.