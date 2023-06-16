Англия16 июня 2023, 18:02 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси расторг контракт с Бакайоко
Французский хавбек стал свободным агентом
16 июня 2023, 18:02 |
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«Челси» официально сообщил о прекращении сотрудничества с 28-летним французским полузащитником Тьемуэ Бакайоко. Соглашение, которое было рассчитано до лета 2024 года, расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Бакайоко перешел в «Челси» из «Монако» в 2017 году за 40 миллионов евро. Однако из 6 сезонов последние 5 провел в арендах – в «Милане», «Монако» и «Наполи».
В нынешнем сезоне Бакайоко принял участие всего в трех матчах за «Милан», и суммарно провел на поле лишь 39 минут.
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