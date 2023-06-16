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  4. Барселона может продать 49% акций клуба
Испания
16 июня 2023, 17:20 |
481
0

Барселона может продать 49% акций клуба

Каталонцы ищут пути выхода из кризиса

16 июня 2023, 17:20 |
481
0
Барселона может продать 49% акций клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Барселоны» продолжает поиски путей выхода из экономического кризиса. По информации журналист Хосе Альвареса, каталонцы рассматривают вариант с продажей 49% акций клуба.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже летал в Катар и Саудовскую Аравию в поиске потенциальных инвесторов.

Сейчас «Барселона» является некоммерческой организацией и принадлежит «сосиос» – членами клуба, каждый из которых владеет небольшой частью акций клуба.

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Источник El Chiringuito TV
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