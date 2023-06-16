Барселона может продать 49% акций клуба

Руководство «Барселоны» продолжает поиски путей выхода из экономического кризиса. По информации журналист Хосе Альвареса, каталонцы рассматривают вариант с продажей 49% акций клуба.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже летал в Катар и Саудовскую Аравию в поиске потенциальных инвесторов.

Сейчас «Барселона» является некоммерческой организацией и принадлежит «сосиос» – членами клуба, каждый из которых владеет небольшой частью акций клуба.