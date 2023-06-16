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  4. ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Скопье и провели активную разминку
Чемпионат Европы
16 июня 2023, 16:25 |
579
0

ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Скопье и провели активную разминку

Команда Сергея Реброва готовится к матчу против Северной Македонии

16 июня 2023, 16:25 |
579
0
ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Скопье и провели активную разминку
Павел Кубанов

16 июня в Скопье на стадионе «Тоше Проески» сборная Украины проведет выездной матч отбора Евро-2024 в группе В против команды Северной Македонии.

В пятницу наша команда совершила 10-минутную прогулку недалеко от отеля вдоль русла реки Вардар. После этого футболисты под руководством тренера по физподготовке Хавьера Луруэньи Лобо провели активную разминку на искусственной площадке. Занятие длилось около 20-ти минут.

Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.

sbornaya-ukrainy-progulyalas-po-skopye-i-proveli-aktivnuyu-razminku
sbornaya-ukrainy-progulyalas-po-skopye-i-proveli-aktivnuyu-razminku-foto-1
sbornaya-ukrainy-progulyalas-po-skopye-i-proveli-aktivnuyu-razminku-foto-2
sbornaya-ukrainy-progulyalas-po-skopye-i-proveli-aktivnuyu-razminku-foto-3
sbornaya-ukrainy-progulyalas-po-skopye-i-proveli-aktivnuyu-razminku-foto-4
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Источник Украинская ассоциация футбола
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