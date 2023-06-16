ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Скопье и провели активную разминку

16 июня в Скопье на стадионе «Тоше Проески» сборная Украины проведет выездной матч отбора Евро-2024 в группе В против команды Северной Македонии.

В пятницу наша команда совершила 10-минутную прогулку недалеко от отеля вдоль русла реки Вардар. После этого футболисты под руководством тренера по физподготовке Хавьера Луруэньи Лобо провели активную разминку на искусственной площадке. Занятие длилось около 20-ти минут.

Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.