Чемпионат Европы16 июня 2023, 16:25 |
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ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Скопье и провели активную разминку
Команда Сергея Реброва готовится к матчу против Северной Македонии
16 июня 2023, 16:25 |
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16 июня в Скопье на стадионе «Тоше Проески» сборная Украины проведет выездной матч отбора Евро-2024 в группе В против команды Северной Македонии.
В пятницу наша команда совершила 10-минутную прогулку недалеко от отеля вдоль русла реки Вардар. После этого футболисты под руководством тренера по физподготовке Хавьера Луруэньи Лобо провели активную разминку на искусственной площадке. Занятие длилось около 20-ти минут.
Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.
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