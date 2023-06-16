Чемпионат Европы16 июня 2023, 15:32 |
440
0
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Мальта
Главным арбитром выступит Рудди Буке из Франции
16 июня 2023, 15:32 |
440
0
На матче отбора Евро-2024 Украина – Мальта будет работать судейская бригада из Франции.
Главным арбитром выступит Рудди Буке. На линиях ему будут помогать Николя Дано и Орельен Друэ. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Бастьен Дешепи.
Матч Украина – Мальта состоится 19 июня в словацкой Трнаве на стадионе им. Антона Малатинского, который способен вместить на своих трибунах чуть более 19 тысяч зрителей. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июня 2023, 16:55 0
Давиде Поссанцини будет работать с командой Серии С
Футбол | 16 июня 2023, 05:23 3
В 5-летнем рейтинге 2023 Украина набрала 29.500 и заняла 14-е место
Футбол | 16.06.2023, 11:55
Теннис | 15.06.2023, 18:04
Футбол | 15.06.2023, 22:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2023, 20:25 21
16.06.2023, 06:55
14.06.2023, 21:18 1
14.06.2023, 17:24 4
14.06.2023, 20:37 1
15.06.2023, 17:15 3
14.06.2023, 19:48 2
14.06.2023, 16:57 49