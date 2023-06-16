Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Мальта

На матче отбора Евро-2024 Украина – Мальта будет работать судейская бригада из Франции.

Главным арбитром выступит Рудди Буке. На линиях ему будут помогать Николя Дано и Орельен Друэ. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Бастьен Дешепи.

Матч Украина – Мальта состоится 19 июня в словацкой Трнаве на стадионе им. Антона Малатинского, который способен вместить на своих трибунах чуть более 19 тысяч зрителей. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.