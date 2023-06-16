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Англия
16 июня 2023, 15:30 |
873
0

Манчестер Юнайтед нацелился на звезду Милана

Тео Эрнандес может продолжить карьеру в АПЛ

16 июня 2023, 15:30 |
873
0
Манчестер Юнайтед нацелился на звезду Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «россонери» требуют за игрока 60 миллионов евро. Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» будет готов выложить такую сумму за 25-летнего защитника сборной Франции.

В нынешнем сезоне на счету Тео Эрнандеса 4 гола и 5 ассистов в 45 матчах за «Милан» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Манчестер Юнайтед Тео Эрнандес Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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