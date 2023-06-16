Манчестер Юнайтед нацелился на звезду Милана

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «россонери» требуют за игрока 60 миллионов евро. Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» будет готов выложить такую сумму за 25-летнего защитника сборной Франции.

В нынешнем сезоне на счету Тео Эрнандеса 4 гола и 5 ассистов в 45 матчах за «Милан» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.