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  4. Виталий Сачко – Федерико Кория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
16 июня 2023, 16:00 |
412
1

Виталий Сачко – Федерико Кория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Словакии

16 июня 2023, 16:00 |
412
1
Виталий Сачко – Федерико Кория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Виталий Сачко

16 июня украинский теннисист Виталий Сачко (№266 ATP) продолжит борьбу на грунтовом челленджере в Братиславе.

В матче 1/4 финала украинец сразится протви Федерико Кории из Аргентины (№93 ATP). Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли один раз, победил аргентинец.

В следующем раунде победитель сразится против Томаса Барриоса Веры (№161 ATP) или Якуба Меншика (№228 ATP).

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ATP Братислава Виталий Сачко Федерико Кория смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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