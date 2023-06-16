Виталий Сачко – Федерико Кория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Словакии
16 июня украинский теннисист Виталий Сачко (№266 ATP) продолжит борьбу на грунтовом челленджере в Братиславе.
В матче 1/4 финала украинец сразится протви Федерико Кории из Аргентины (№93 ATP). Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.
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Ранее теннисисты играли один раз, победил аргентинец.
В следующем раунде победитель сразится против Томаса Барриоса Веры (№161 ATP) или Якуба Меншика (№228 ATP).
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