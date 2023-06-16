Украина. Премьер лига16 июня 2023, 15:02 |
393
2
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер проведет спарринги с двумя нидерландскими клубами
Горняки сыграют с «Аяксом» и «Дордрехтом»
16 июня 2023, 15:02 |
393
2
«Аякс» официально сообщил о том, что 18 июля клуб проведет товарищеский матч против донецкого «Шахтера». Сейчас ведутся переговоры о проведении поединка на стадионе одного из любительских клубов из Нидерландов.
А двумя днями ранее, 16 июля, «Шахтер» сыграет с еще одним нидерландским клубом. Речь идет о скромном «Дордрехте», который завершил нынешний сезон на 18-м месте во втором дивизионе чемпионата Нидерландов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июня 2023, 10:37 2
В заявку Сергея Реброва на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин
Футбол | 15 июня 2023, 15:59 13
Аргентинец отметился в игре с Австралией
Футбол | 15.06.2023, 17:01
Теннис | 15.06.2023, 18:04
Футбол | 16.06.2023, 08:00
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
реабілітейшн за Феенорд
1:7
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2023, 14:14
14.06.2023, 14:40
14.06.2023, 15:50 8
14.06.2023, 20:25 21
14.06.2023, 15:15
15.06.2023, 00:28 4
14.06.2023, 17:24 4
14.06.2023, 16:57 49