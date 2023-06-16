ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер проведет спарринги с двумя нидерландскими клубами

«Аякс» официально сообщил о том, что 18 июля клуб проведет товарищеский матч против донецкого «Шахтера». Сейчас ведутся переговоры о проведении поединка на стадионе одного из любительских клубов из Нидерландов.

А двумя днями ранее, 16 июля, «Шахтер» сыграет с еще одним нидерландским клубом. Речь идет о скромном «Дордрехте», который завершил нынешний сезон на 18-м месте во втором дивизионе чемпионата Нидерландов.