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Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 15:02 |
393
2

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер проведет спарринги с двумя нидерландскими клубами

Горняки сыграют с «Аяксом» и «Дордрехтом»

16 июня 2023, 15:02 |
393
2
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер проведет спарринги с двумя нидерландскими клубами
ФК Шахтер

«Аякс» официально сообщил о том, что 18 июля клуб проведет товарищеский матч против донецкого «Шахтера». Сейчас ведутся переговоры о проведении поединка на стадионе одного из любительских клубов из Нидерландов.

А двумя днями ранее, 16 июля, «Шахтер» сыграет с еще одним нидерландским клубом. Речь идет о скромном «Дордрехте», который завершил нынешний сезон на 18-м месте во втором дивизионе чемпионата Нидерландов.

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Источник ФК Аякс
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Andrey_1992
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