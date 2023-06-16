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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт со Смоллингом
Италия
16 июня 2023, 14:01 |
203
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт со Смоллингом

Защитник останется в клубе еще на два года

16 июня 2023, 14:01 |
203
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт со Смоллингом
ФК Рома

«Рома» официально сообщила о продлении контракта с центральным защитником Крисом Смоллингом. Предыдущее соглашение истекало в конце июня, новый контракт рассчитан до лета 2025 года.

Смоллинг выступает за «Рому» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего англичанина 3 гола и 1 ассист в 47 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Интерес к Смоллингу в последние месяцы проявлял рад клубов, включая миланский «Интер».

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Источник Sport.ua
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