ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт со Смоллингом

«Рома» официально сообщила о продлении контракта с центральным защитником Крисом Смоллингом. Предыдущее соглашение истекало в конце июня, новый контракт рассчитан до лета 2025 года.

Смоллинг выступает за «Рому» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего англичанина 3 гола и 1 ассист в 47 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Интерес к Смоллингу в последние месяцы проявлял рад клубов, включая миланский «Интер».