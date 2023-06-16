Динамовец Пэррис принял участие в матче сборной Ямайки

Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис провел очередной матч в рядах сборной Ямайки.

Пэррис и Ко в австрийском городке Ритцинг померились силами с командой Катара и потерпели поражение со счетом 1:2.

Для Перриса этот поединок стал 8-м в карьере в форме национальной команды. Кахим вышел в стартовом составе и отыграл до 83 минуты, после чего был заменен.

Сборная Ямайки ведет подготовку к финальному турниру Золотого Кубка КОНКАКАФ.