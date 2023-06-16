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Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 09:54 | Обновлено 16 июня 2023, 10:00
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0

Динамовец Пэррис принял участие в матче сборной Ямайки

Игрок киевского клуба сыграл за национальную команду

16 июня 2023, 09:54 | Обновлено 16 июня 2023, 10:00
230
0
Динамовец Пэррис принял участие в матче сборной Ямайки
Twitter. Кахим Пэррис

Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис провел очередной матч в рядах сборной Ямайки.

Пэррис и Ко в австрийском городке Ритцинг померились силами с командой Катара и потерпели поражение со счетом 1:2.

Для Перриса этот поединок стал 8-м в карьере в форме национальной команды. Кахим вышел в стартовом составе и отыграл до 83 минуты, после чего был заменен.

Сборная Ямайки ведет подготовку к финальному турниру Золотого Кубка КОНКАКАФ.

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Кахим Пэррис Динамо Киев сборная Ямайки по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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