Украина. Премьер лига16 июня 2023, 09:54 | Обновлено 16 июня 2023, 10:00
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Динамовец Пэррис принял участие в матче сборной Ямайки
Игрок киевского клуба сыграл за национальную команду
16 июня 2023, 09:54 | Обновлено 16 июня 2023, 10:00
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Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис провел очередной матч в рядах сборной Ямайки.
Пэррис и Ко в австрийском городке Ритцинг померились силами с командой Катара и потерпели поражение со счетом 1:2.
Для Перриса этот поединок стал 8-м в карьере в форме национальной команды. Кахим вышел в стартовом составе и отыграл до 83 минуты, после чего был заменен.
Сборная Ямайки ведет подготовку к финальному турниру Золотого Кубка КОНКАКАФ.
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