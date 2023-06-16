16 июня на Олимпийский (Хельсинки) пройдет матч 3-го тура отбора на Евро, в котором Финляндия встретится со Словенией. Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Финляндия

Команда именно сейчас, при Маркку Канерве, смогла выйти на максимальный для себя уровень. Особняком стоит выход на прошлый Евро, причем туда филины квалифицировались напрямую. А потом еще и выиграли там, со всеми оговорками насчет ситуации у противника, Дании, что потеряла как раз Эриксена. Повторить подобное не получилось, но сейчас Пукки и компания рассматриваются как достаточно крепкий середняк. Это получается подтверждать и в новом отборе. Суоми смогли в крайнем туре квалификации обыграть на выезде Северную Ирландию, но перед этим датчане брали реванш, выигрывая 3-1. И пока что шансы пройти на континентальный турнир неплохие, хватит ведь и 2-го места. Тем важнее сейчас выиграть у прямого конкурента. Не удивительно, что сейчас в заявке только 1 дебютант. Но все равно состав не оптимален: по разным причинам не будет Вайсанена, о'Шонесси, Лода, Фредрика Йенсена.

Словения

Сборная молодая, она начала играть только с отбора на Евро-96. Но быстро вышла на пик, в интервале между 2000-2010 пройдя на 3 финальных турнира. А дальше - как отрезало, и некогда король плей-офф или проигрывали и в стыках, или, как в 3-х последних отборах, занимали 4-е место в своих группах. Остается надеяться на то, что сейчас подопечные Матьяжа Кека как раз набрал обороты. Они не проигрывают вот уже 8 матчей кряду. В том числе в прошлом году в Лиге Наций было взято 4 из 6 возможных очков против Норвегии, не проиграли Швеции и Сербии. А новая квалификация началась с пары побед, правда, сначала пришлось в волевом стиле побеждать 2-1 в Казахстане и оформили 2-0 с Сан-Марино.

Статистика личных встреч

Пока что между сборными было сыграно только 2 товарищеских поединка. В 1999-м году была ничья, в 2013-м финны выиграли 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом финнов. Но гости набрали форму, так что стоит подстраховаться форой 0 (коэффициент - 1,71).