СУДАКОВ: «Моя задача – забивать мячи и отдавать голевые передачи»

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал товарищеский матч против Германии (3:3):

«Сборная Германии входит в топ-5 лучших команд мира. Очень быстрая, мощная команда. Молодая команда. Она очень изменилась.

Много молодых талантов. Вирц, Мусиала, Вернер – талантливые футболисты. Сильная полузащита – Киммих, Эмре Джан, Гюндоган.

Но моя задача – забивать мячи и отдавать голевых передачи. Я стараюсь играть на пользу команды».