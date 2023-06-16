Чемпионат Европы16 июня 2023, 03:12 | Обновлено 16 июня 2023, 03:59
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СУДАКОВ: «Моя задача – забивать мячи и отдавать голевые передачи»
Хавбек сборной Украины прокомментировал товарищеский матч против Германии
16 июня 2023, 03:12 | Обновлено 16 июня 2023, 03:59
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Хавбек сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал товарищеский матч против Германии (3:3):
«Сборная Германии входит в топ-5 лучших команд мира. Очень быстрая, мощная команда. Молодая команда. Она очень изменилась.
Много молодых талантов. Вирц, Мусиала, Вернер – талантливые футболисты. Сильная полузащита – Киммих, Эмре Джан, Гюндоган.
Но моя задача – забивать мячи и отдавать голевых передачи. Я стараюсь играть на пользу команды».
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