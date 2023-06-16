СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня

В пятницу, 16 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Финляндия – Словения

2.46 – 3.14 – 3.09

21:45 Гибралтар – Франция

55.00 – 26.00 – 1.01

21:45 Мальта – Англия

48.00 – 17.50 – 1.03

21:45 Северная Македония – Украина

4.15 – 3.48 – 1.93

БАСКЕТБОЛ

20:45 Испания (Ж) – Черногория (Ж)

1.17 – 5.30