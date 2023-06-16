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16 июня 2023, 03:03 |
68
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня

Важные события во всех видах спорта

16 июня 2023, 03:03 |
68
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Финляндия – Словения

Favbet 2.46 – 3.14 – 3.09

21:45 Гибралтар – Франция

Favbet 55.00 – 26.00 – 1.01

21:45 Мальта – Англия

Favbet 48.00 – 17.50 – 1.03

21:45 Северная Македония – Украина

Favbet 4.15 – 3.48 – 1.93

БАСКЕТБОЛ

20:45 Испания (Ж) – Черногория (Ж)

Favbet 1.17 – 5.30

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Источник Sport.ua
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