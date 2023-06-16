Другие новости16 июня 2023, 03:03 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня
Важные события во всех видах спорта
16 июня 2023, 03:03 |
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В пятницу, 16 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Финляндия – Словения
21:45 Гибралтар – Франция
21:45 Мальта – Англия
21:45 Северная Македония – Украина
БАСКЕТБОЛ
20:45 Испания (Ж) – Черногория (Ж)
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