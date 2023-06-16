ОФИЦИАЛЬНО. Наполи выкупил у Вероны контракт аргентинского форварда

Итальянский клуб «Наполи» объявил, что выкупил у Вероны контракт форварда Джованни Симеоне.

27-летний аргентинский нападающий подписал с неаполитанцами соглашение до июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне 2022/23 Симеоне выступал за «Наполи» на правах аренды из «Вероны», он провел 33 матча и 9 мячей во всех турнирах.