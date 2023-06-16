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Лига наций
16 июня 2023, 00:59 | Обновлено 16 июня 2023, 01:30
65
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи выкупил у Вероны контракт аргентинского форварда

Джованни Симеоне подписал соглашение с неаполитанцами до июня 2026 года

16 июня 2023, 00:59 | Обновлено 16 июня 2023, 01:30
65
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи выкупил у Вероны контракт аргентинского форварда
ФК Наполи. Джованни Симеоне

Итальянский клуб «Наполи» объявил, что выкупил у Вероны контракт форварда Джованни Симеоне.

27-летний аргентинский нападающий подписал с неаполитанцами соглашение до июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне 2022/23 Симеоне выступал за «Наполи» на правах аренды из «Вероны», он провел 33 матча и 9 мячей во всех турнирах.

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Источник ФК Наполи
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