Лига наций16 июня 2023, 00:59 | Обновлено 16 июня 2023, 01:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Наполи выкупил у Вероны контракт аргентинского форварда
Джованни Симеоне подписал соглашение с неаполитанцами до июня 2026 года
16 июня 2023, 00:59 | Обновлено 16 июня 2023, 01:30
65
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Итальянский клуб «Наполи» объявил, что выкупил у Вероны контракт форварда Джованни Симеоне.
27-летний аргентинский нападающий подписал с неаполитанцами соглашение до июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон.
В сезоне 2022/23 Симеоне выступал за «Наполи» на правах аренды из «Вероны», он провел 33 матча и 9 мячей во всех турнирах.
✍️ @simeonegiovanni signed outright!— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) June 15, 2023
👉 https://t.co/tngSd3TP3g pic.twitter.com/iNLor3YqGe
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