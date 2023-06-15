Петраков отказался отвечать на вопросы об Украине на пресс-конференции
Тренер сборной Армении сосредоточен на нынешней команде
Завтра, 16 июня сборная Армении Александра Петракова в Кардиффе проведет выездной матч отбора на Евро-2024 против Уэльса. Сегодня украинский тренер принял участие в предматчевой пресс-конференции.
Один из журналистов задал Петракову вопрос о том, какие эмоции он испытывает от возвращения в Кардифф, где год назад он со сборной Украины проиграл решающий матч плей-офф отбора на ЧМ-2022.
«Я не хочу ворошить прошлое, не хочу вспоминать», – ответил Петраков.
После этого журналист попытался задать еще один вопрос по поводу Украины, но пресс-атташе сборной Армении его перебил, попросив не задавать вопросы об Украине.
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