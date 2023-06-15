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Чемпионат Европы
15 июня 2023, 23:54 |
384
1

Петраков отказался отвечать на вопросы об Украине на пресс-конференции

Тренер сборной Армении сосредоточен на нынешней команде

15 июня 2023, 23:54 |
384
1
Петраков отказался отвечать на вопросы об Украине на пресс-конференции
News.am. Александр Петраков

Завтра, 16 июня сборная Армении Александра Петракова в Кардиффе проведет выездной матч отбора на Евро-2024 против Уэльса. Сегодня украинский тренер принял участие в предматчевой пресс-конференции.

Один из журналистов задал Петракову вопрос о том, какие эмоции он испытывает от возвращения в Кардифф, где год назад он со сборной Украины проиграл решающий матч плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Я не хочу ворошить прошлое, не хочу вспоминать», – ответил Петраков.

После этого журналист попытался задать еще один вопрос по поводу Украины, но пресс-атташе сборной Армении его перебил, попросив не задавать вопросы об Украине.

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Александр Петраков сборная Армении по футболу сборная Украины по футболу сборная Уэльса по футболу Евро-2024
Источник YouTube
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Serhii P.
І що? Він тренер збірної Вірменії. Роздмухують з мухи слона 
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