Петраков отказался отвечать на вопросы об Украине на пресс-конференции

Завтра, 16 июня сборная Армении Александра Петракова в Кардиффе проведет выездной матч отбора на Евро-2024 против Уэльса. Сегодня украинский тренер принял участие в предматчевой пресс-конференции.

Один из журналистов задал Петракову вопрос о том, какие эмоции он испытывает от возвращения в Кардифф, где год назад он со сборной Украины проиграл решающий матч плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Я не хочу ворошить прошлое, не хочу вспоминать», – ответил Петраков.

После этого журналист попытался задать еще один вопрос по поводу Украины, но пресс-атташе сборной Армении его перебил, попросив не задавать вопросы об Украине.